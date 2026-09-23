Российская атака на столичные дата-центры оставила часть абонентов без связи

Российская атака на Киев нарушила работу как минимум трех интернет-провайдеров, и перебои уже вышли за пределы столицы. Провайдер Crazy Network сообщил, что ракета попала в центральный дата-центр обмена трафиком в Киеве.

Из-за этого абоненты Crazy Network в Виннице, Киеве и Хмельницкой области остались без интернета, не работает и телефония. Специалисты провайдера уже восстанавливают сеть, хотя, по словам компании, работать им приходится в опасных для жизни условиях. Точных сроков восстановления провайдер пока не называет.

- Реклама -

Узловое оборудование UTELS стоит в одном из пострадавших от атаки киевских дата-центров и сейчас обесточено, говорится в сообщении провайдера. Пока питания нет, сеть UTELS может работать с перебоями, а доступ к услугам — пропадать. В марте провайдер довел покрытие XGSPON до более чем 200 тыс. киевских квартир. На поврежденном объекте уже работают аварийно-ремонтные бригады UTELS, а о ходе работ компания обещает сообщать в своем Telegram-канале.

О масштабной аварии заявила и «Павутина», которая в августе 2025 года запустила сеть XGS-PON со скоростью 10 Гбит/с. В компании написали в Telegram, что вражеский обстрел повредил один из дата-центров и часть абонентов провайдера может оставаться без связи. Ее специалисты уже восстанавливают соединение, а новые подробности «Павутина» пообещала опубликовать, как только их получит.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Идет ли во всех трех случаях речь об одном и том же дата-центре, провайдеры не уточняют.