Российская атака на столичные дата-центры оставила часть абонентов без связи

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Нема інтерне з'єднання
© Getty Images / courtneyk

Российская атака на Киев нарушила работу как минимум трех интернет-провайдеров, и перебои уже вышли за пределы столицы. Провайдер Crazy Network сообщил, что ракета попала в центральный дата-центр обмена трафиком в Киеве.

Из-за этого абоненты Crazy Network в Виннице, Киеве и Хмельницкой области остались без интернета, не работает и телефония. Специалисты провайдера уже восстанавливают сеть, хотя, по словам компании, работать им приходится в опасных для жизни условиях. Точных сроков восстановления провайдер пока не называет.

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Узловое оборудование UTELS стоит в одном из пострадавших от атаки киевских дата-центров и сейчас обесточено, говорится в сообщении провайдера. Пока питания нет, сеть UTELS может работать с перебоями, а доступ к услугам — пропадать. В марте провайдер довел покрытие XGSPON до более чем 200 тыс. киевских квартир. На поврежденном объекте уже работают аварийно-ремонтные бригады UTELS, а о ходе работ компания обещает сообщать в своем Telegram-канале.

О масштабной аварии заявила и «Павутина», которая в августе 2025 года запустила сеть XGS-PON со скоростью 10 Гбит/с. В компании написали в Telegram, что вражеский обстрел повредил один из дата-центров и часть абонентов провайдера может оставаться без связи. Ее специалисты уже восстанавливают соединение, а новые подробности «Павутина» пообещала опубликовать, как только их получит.

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Идет ли во всех трех случаях речь об одном и том же дата-центре, провайдеры не уточняют.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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