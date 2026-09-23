Meta проложит через Атлантику интернет-кабель пропускной способностью 1 Пбит/с

Meta представила проект подводного кабеля Petal длиной около 7 тыс. км, который соединит США и Францию. Его пропускная способность составит 1 петабит в секунду (Пбит/с), и компания называет Petal первой трансокеанской системой такого уровня.

Такой пропускной способности Meta рассчитывает добиться благодаря оптоволокну с двумя сердцевинами — в Petal его протянут через весь океан. Кабель получит 24 пары этих волокон, и, по расчетам компании, его максимальная пропускная способность вдвое превысит возможности современных трансатлантических систем. Среди них и Aurora, которую Meta планирует проложить между США и Данией. Для сравнения, Anjana, еще одна система компании на 24 пары волокон, передает около 500 Тбит/с. При этом энергопотребление и объем сопутствующей инфраструктуры, как уверяет Meta, вдвое не вырастут.

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Petal продолжает череду крупных кабельных проектов Meta. В феврале 2025 года компания объявила о прокладке самого длинного в мире подводного кабеля Waterworth.

Две сердцевины в одном волокне поставили перед инженерами две задачи. Нужно было уменьшить ослабление сигнала, сохранив стандартный внешний диаметр волокна — 125 мкм, и свести к минимуму взаимные помехи между сердцевинами. Для этого инженеры применили сверхчистый синтетический кварц и другие технические решения. Выпускать такое волокно будет японская компания Sumitomo. Каждая из двух сердцевин будет передавать данные только в одном направлении — из Франции в США или наоборот. Сами данные пойдут в C- и L-диапазонах.

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Для нового кабеля Meta также разработала усилители-ретрансляторы. На маршруте длиной 7 тыс. км обычно требуется около сотни таких модулей. Каждый ретранслятор Petal содержит 96 усилителей. Ретранслятор выводит сигнал каждой сердцевины из волокна, усиливает его отдельно, а затем снова направляет в волокно. При этом такие ретрансляторы совместимы с существующими подсистемами питания на 18 кВ.

Генеральным подрядчиком проекта стала NEC, а выводом кабеля на берег во Франции займется Orange. Заработать Petal должен в 2029 году.

Чтобы показать, что означает 1 Пбит/с, Meta прибегает к примеру с музыкальным стримингом. По подсчетам компании, такого канала хватило бы, чтобы около трех четвертей населения мира одновременно слушали музыку. Кроме того, в Meta подчеркивают, что одна линия на 1 Пбит/с требует меньше материалов, а ее прокладка оставляет меньший углеродный след, чем у двух линий по 500 Тбит/с каждая. Вопрос материалов касается и отслуживших линий: в 2026 году первый трансатлантический оптоволоконный кабель начали поднимать со дна океана для переработки.