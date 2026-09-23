«Киевстар» поглощает интернет-провайдера LanTrace, купленного в 2024 году за $2 млн

21 сентября наблюдательный совет «Киевстара» утвердил условия присоединения бориспольского интернет-провайдера LanTrace (ООО «Лан Трейс»), говорится в документах, которые оператор обнародовал через Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Уже с 1 октября клиентов провайдера будет обслуживать сам «Киевстар».

LanTrace предоставляет фиксированный широкополосный доступ в интернет в Киевской области. Эту компанию крупнейший мобильный оператор страны купил за $2 млн еще в 2024 году. Теперь к «Киевстару», которому принадлежит 100% уставного капитала провайдера, перейдут все его активы, права и обязательства.

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Само юридическое лицо «Лан Трейс» прекратит существование без ликвидации. Поскольку оператор — его единственный владелец, обмена доли на акции не будет, а уставный капитал «Киевстара» не изменится. Так компания хочет упростить корпоративную структуру и убрать дублирование административных и операционных функций, поясняют в условиях присоединения. Трудовые отношения с работниками провайдера либо продолжат, либо прекратят — в соответствии с трудовым законодательством и решениями работодателя.

Для абонентов переход пройдет автоматически, заверили на сайте LanTrace. Тариф, скорость и стоимость услуг для них остаются прежними, а подписывать новые договоры или заявки не придется. Все внесенные ими платежи, переплаты и начисления «Киевстар» тоже учтет.

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Зато изменятся реквизиты для оплаты. По старым реквизитам LanTrace деньги будут принимать только до 29 сентября включительно, а с 1 октября платить за услуги нужно будет уже «Киевстару». Физические лица смогут оплатить «Домашний интернет» картой в приложении «Мой Киевстар» или на сайте оператора. Наличными это можно сделать в терминалах, магазинах «Киевстара», супермаркетах и отделениях банков.

Иначе будет с онлайн-кинотеатром MEGOGO. После перехода он станет технически недоступен в рамках тарифа. В то же время доступ к платформе кино и телевидения «Киевстар ТВ» в рамках своего пакета получат те, кто согласится перейти на тарифы с «Суперсилой Киевстар ТВ». На тарифах без «Суперсилы» эту услугу можно заказать на стандартных условиях.

По вопросам обслуживания до 1 октября стоит обращаться в службу поддержки LanTrace по номеру 0 800 600 107. После этой даты абонентов будет консультировать «Киевстар» по номерам 460 или 0 800 300 460.

Корпоративных клиентов переведут на новые лицевые счета «Киевстара» по тому же принципу. Их тарифные планы со скоростью и стоимостью, остатки средств и статические IP-адреса перенесут автоматически. Для этих клиентов изменятся только номер лицевого счета, реквизиты для оплаты и условия кредитования. Эти данные бизнес-клиентам пришлют по электронной почте, а с 1 октября консультировать их будут по номеру 0 800 300 000.

LanTrace — не единственный региональный провайдер, которого в последние годы купил «Киевстар». В начале 2026 года оператор заплатил 420 млн грн за кировоградского провайдера Shtorm.