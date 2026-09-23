Файлообменник FEX.NET работает с перебоями после массированной атаки на Киев

23 сентября, после массированной российской атаки на Киев, часть функций облачного файлообменника FEX.NET стала недоступной. В своем Telegram-канале команда сервиса связала сбой с проблемами энергоснабжения узлов связи (коммутационных узлов).

Полностью сервис заработает, как только МВД сообщит, что питание этих узлов можно восстановить. Сам FEX.NET, опираясь на полученные сведения, рассчитывает восстановиться до конца суток. Этот срок указали и в сообщении на главной странице файлообменника.

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Команда заверяет, что файлы пользователей в полной безопасности. Она также извинилась за неудобства и добавила, что работает над тем, чтобы подобные сбои не повторялись.

В тот же день о перебоях в Киеве сообщили как минимум три интернет-провайдера. У UTELS и «Павутины» пострадали дата-центры, и часть абонентов этих провайдеров осталась без связи. Третий провайдер, Crazy Network, пострадал из-за удара по столичному узлу обмена трафиком, поэтому сбои затронули и абонентов в Виннице и Хмельницкой области. В целом, по данным Минцифры, интернет работает нестабильно примерно в 100 тыс. домохозяйств.