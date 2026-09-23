Файлообменник FEX.NET работает с перебоями после массированной атаки на Киев

Новости
FEX.NET

23 сентября, после массированной российской атаки на Киев, часть функций облачного файлообменника FEX.NET стала недоступной. В своем Telegram-канале команда сервиса связала сбой с проблемами энергоснабжения узлов связи (коммутационных узлов).

Полностью сервис заработает, как только МВД сообщит, что питание этих узлов можно восстановить. Сам FEX.NET, опираясь на полученные сведения, рассчитывает восстановиться до конца суток. Этот срок указали и в сообщении на главной странице файлообменника.

- Реклама -

Команда заверяет, что файлы пользователей в полной безопасности. Она также извинилась за неудобства и добавила, что работает над тем, чтобы подобные сбои не повторялись.

В тот же день о перебоях в Киеве сообщили как минимум три интернет-провайдера. У UTELS и «Павутины» пострадали дата-центры, и часть абонентов этих провайдеров осталась без связи. Третий провайдер, Crazy Network, пострадал из-за удара по столичному узлу обмена трафиком, поэтому сбои затронули и абонентов в Виннице и Хмельницкой области. В целом, по данным Минцифры, интернет работает нестабильно примерно в 100 тыс. домохозяйств.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Adobe выпустила видеоредактор Premiere для Android

Владельцы Android-смартфонов получили бесплатный монтаж в Adobe Premiere. Готовые ролики можно сохранить в 4K без водяного знака и без аккаунта Creative Cloud.
Новости

Сеть магазинов электроники Comfy запускает маркетплейс с товарами сторонних продавцов

Comfy открывает сайт и приложение для партнеров-продавцов. До конца 2027 года сеть планирует разместить на маркетплейсе до 500 тыс. товаров от 300 продавцов.
Новости

Российская атака на столичные дата-центры оставила часть абонентов без связи

Российский удар по киевским дата-центрам оставил без интернета абонентов UTELS, «Павутины» и Crazy Network. Перебои затронули также Винницу и Хмельнитчину.
Новости

«Киевстар» поглощает интернет-провайдера LanTrace, купленного в 2024 году за $2 млн

Бориспольский провайдер LanTrace, который «Киевстар» купил в 2024 году за $2 млн, войдет в состав оператора. С 1 октября абоненты будут платить уже «Киевстару».
Новости

Eutelsat испытала спутниковый интернет OneWeb на польской железной дороге

PKP Intercity проверила в поезде спутниковый интернет OneWeb от Eutelsat. Перевозчик рассчитывает дать пассажирам более надежную связь на всем маршруте.