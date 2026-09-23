Eutelsat испытала спутниковый интернет OneWeb на польской железной дороге

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Eutelsat LEO Rail Trial Poland
Фото: Eutelsat

Французский спутниковый оператор Eutelsat провел первый в Польше тест своей связи OneWeb в поезде дальнего следования. Этот состав PKP Intercity курсировал по линиям Козлув — Варшава — Тчев в обычном режиме движения и разгонялся до 160 км/ч.

OneWeb — это группировка Eutelsat из спутников на низкой околоземной орбите. В поезде их сигнал принимал терминал Kymeta Kestrel u5, который недавно получил от TÜV Rheinland сертификат для железнодорожного транспорта. Это устройство защищено от пыли и струй воды по классу IP69K и потребляет в среднем меньше 100 Вт.

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Испытания возглавила компания ACO Solutions — главный системный интегратор проекта. Еще одним партнером стал испанский спутниковый оператор Hispasat, который отвечает за дистрибуцию.

Во время поездок специалисты собирали данные о качестве связи и проверяли, незаметно ли для пользователя система переключается между спутниковыми и наземными сетями. Такое сочетание Eutelsat предлагает для пассажирских и грузовых поездов, где OneWeb дополняет существующую железнодорожную инфраструктуру связи. Решение должно обслуживать не только интернет для пассажиров, но и служебную связь и передачу данных. Через него бортовые и путевые системы также должны оставаться на связи с центрами управления железной дороги.

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«Наше решение позволяет железнодорожным операторам гибко определять приоритеты среди разных потребностей в связи и менять их вслед за ожиданиями пассажиров и требованиями к эксплуатации», — отметила президент подразделения связи Eutelsat Эва Бисгаард. По словам Бисгаард, компания рассчитывает предлагать такое решение железным дорогам Европы и других регионов.

Член правления PKP Intercity по финансам и развитию бизнеса Иоанна Сецинская назвала удачные тесты важным шагом к более надежному и бесперебойному интернету для пассажиров на протяжении всей поездки. Она также отметила, что партнерам удалось проверить решение в реальных условиях эксплуатации.

Спутниковый интернет в поездах внедряют и за пределами Евросоюза. Так, в августе 2025 года Казахстан выбрал Starlink и OneWeb, чтобы обеспечить связью свои пассажирские поезда.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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