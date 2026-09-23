Часть сервисов Cityhost работает с перебоями после атаки на киевский дата-центр

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Cityhost

Украинский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен Cityhost сообщил в своем Telegram-канале, что вражеская атака уничтожила часть его оборудования в одном из дата-центров Киева. Именно поэтому часть услуг компании сейчас работает с перебоями.

Команда Cityhost пытается в аварийном режиме развернуть резервные копии на оборудовании за рубежом. Сроки завершения этих работ провайдер пока не называет. Пока они продолжаются, компания просит клиентов не звонить и не писать в службу поддержки, поскольку все сотрудники заняты восстановлением.

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Cityhost работает на украинском рынке с 2005 года. С тех пор компания размещает сайты клиентов и регистрирует для них доменные имена.

23 сентября со сбоями работали и другие украинские компании. В частности, часть абонентов провайдеров UTELS, «Павутина» и Crazy Network осталась без интернета после удара по киевским дата-центрам.

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Также после массированной атаки на Киев часть функций файлообменника FEX.NET стала недоступной. Причина — проблемы с питанием узлов связи.

От редакции. Mediasat тоже является клиентом Cityhost, поэтому эта ситуация затронула и нас. Сайт издания работает в обычном режиме, однако электронная почта редакции недоступна со второй половины дня 23 сентября. По срочным вопросам пишите нам в личные сообщения на наших страницах в соцсетях. Приносим извинения за неудобства.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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