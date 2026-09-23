Adobe выпустила видеоредактор Premiere для Android

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Adobe Premiere

22 сентября Adobe выпустила видеоредактор Premiere для Android — более чем через год после появления версии для iPhone. Скачать его можно бесплатно, а платить придётся только за расширенный лимит генерации искусственным интеллектом и дополнительное место в облаке.

В бесплатный набор вошли основные инструменты монтажа. В Premiere для Android можно обрезать и разделять клипы, склеивать их, менять скорость, накладывать текст, эффекты, музыку и голосовое сопровождение. Приложение также приглушает фоновый шум и отделяет звуковую дорожку от видео. Экспортировать готовые ролики можно без ограничений — в разрешении до 4K и без водяных знаков. Для этого не нужно ни входить в аккаунт, ни оформлять подписку Creative Cloud.

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По возможностям Android-версия уступает десктопному Premiere, зато заметно превосходит Premiere Rush, от которого Adobe отказывается. По умолчанию редактор работает с вертикальным видео 9:16 для YouTube Shorts, но в настройках формат можно изменить. Под такие ролики Adobe ранее доработала и версию для iPhone — в декабре 2025 года компания встроила YouTube Shorts в iOS-приложение Premiere.

Интерфейс новой версии подстраивается под разные устройства. Так, на обычном смартфоне монтажная лента расположена внизу, а окно просмотра — вверху. Если разложить складной смартфон и работать с вертикальным видео, лента появляется справа от кадра. В горизонтальном режиме пользователь сам выбирает, как разместить ленту и окно просмотра. Кроме того, Adobe оптимизировала приложение для ноутбуков Googlebook.

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Журналисты Ars Technica протестировали Premiere на смартфоне Google Pixel. Во время теста редактор справился даже с клипами в 4K с высоким битрейтом, хотя импорт и экспорт материала могут занимать несколько минут. Так, экспорт трёхминутного ролика в 4K с частотой 60 кадров в секунду длился около трёх минут.

Генерация с помощью искусственного интеллекта работает по системе кредитов. Приложение создаёт видео по текстовому описанию или изображению и генерирует звуковые эффекты, а модель пользователь выбирает сам — Adobe Firefly, Google Veo, Omni, Luma Ray или Kling. Бесплатная версия ежемесячно даёт на это 250 кредитов. Один клип на Veo Fast расходует из них 80, а на Firefly — все 250. Подписка за $8 в месяц или $70 в год увеличивает месячный лимит до 1200 кредитов.

В дальнейшем Adobe планирует добавить в приложение шрифты Adobe Fonts, улучшить субтитры и дать возможность продолжать работу над одним и тем же проектом в мобильной и десктопной версиях Premiere. Установить приложение можно на устройство с Android 13 или более новой версией системы, если в нём не меньше 5 ГБ оперативной памяти.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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