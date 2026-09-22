Samsung может полностью отказаться от выпуска телевизоров QLED и Neo QLED

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Samsung 8K QLED-телевизоры

Samsung Electronics в 2026 году выпустит лишь 2–3 млн ЖК-телевизоров с квантовыми точками, тогда как в прошлом году таких моделей было около 10 млн. Сокращение составит примерно 80%, пишет южнокорейское издание Electronic Times.

При этом общий выпуск телевизоров компании останется на уровне около 40 млн в год. То есть спрос на ее технику не падает, а меняется сам модельный ряд.

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Квантовые точки много лет были одной из визитных карточек премиальных телевизоров Samsung. В таких моделях между ЖК-панелью и подсветкой размещена специальная пленка с квантовыми точками (QD-пленка). Она расширяет цветовой охват и делает изображение насыщеннее.

От этой технологии компания начала отходить в этом году, когда отказалась от базовой линейки QLED. Ее заменили телевизоры с подсветкой Mini LED, в которых слоя квантовых точек нет. Теперь сокращение коснулось и остальных моделей с квантовыми точками.

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По информации отраслевых источников Electronic Times, в 2027 году Samsung планирует вдвое сократить выпуск Neo QLED. Полный же отказ от всех ЖК-моделей с квантовыми точками она рассматривает с 2028 года. Самые дорогие модели Samsung вместо этого планирует перевести на Mini LED, а затем — на более совершенные панели RGB Mini LED с отдельными красными, зелеными и синими светодиодами.

Одной из причин такой смены стратегии издание называет давление китайских производителей. TCL, Hisense и другие бренды значительно расширили выбор доступных телевизоров с квантовыми точками. Из-за этого технология перестала быть исключительным преимуществом премиального сегмента.

Одновременно на рынке шли споры вокруг самого обозначения QD. Некоторых производителей обвиняли в том, что в моделях, которые рекламировали как QD-телевизоры, квантовых точек минимум или нет вовсе. Один из таких споров в марте 2026 года Samsung выиграла в суде Мюнхена у TCL, которая не смогла доказать, что ее телевизоры с маркировкой QLED используют соответствующие технологии.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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