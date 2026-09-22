Paramount урегулировала спор со штатами, которые через суд блокировали покупку Warner Bros.

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Paramount та Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance договорилась с Калифорнией и еще 11 штатами США, которые пытались через суд остановить ее сделку с Warner Bros. Discovery примерно на 110 млрд долларов. Одновременно компания урегулировала иск Гильдии сценаристов Америки (Writers Guild of America, WGA), пишет Reuters.

Еще в августе Paramount требовала от штатов залог в 1,88 млрд долларов, чтобы покрыть убытки от задержки сделки. Теперь стороны этот спор уладили, и большинство условий компания будет выполнять пять лет.

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В течение этого срока Paramount ежегодно будет увеличивать расходы на производство фильмов в США минимум на 300 млн долларов. В первые два года после закрытия сделки студия должна выпускать не менее 30 фильмов в год, в следующие три — по 32. Эту планку в 30 фильмов Paramount уже обещала киносетям AMC и Regal, а теперь она стала частью соглашения со штатами.

Состав этого выпуска тоже прописан. Ежегодно среди фильмов должно быть не менее четырех независимых проектов, а блокбастеры должны составлять не меньше 20%. За каждый фильм, которого не хватит до нормы, Paramount может заплатить 30 млн долларов, и значительная часть этих денег пойдет в фонды поддержки работников киноиндустрии.

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Отдельное обязательство касается кинотеатров. Три года Paramount не сможет повышать для них тарифы. При этом компания избежала требования принудительно продать крупные активы, в том числе CNN или отдельные прибыльные кинофраншизы. Соглашение также оставляет возможность продать Miramax — этот вариант ранее упоминали среди возможных шагов реструктуризации.

Для новостного бизнеса предусмотрены собственные ограничения. Paramount создаст совет, который будет следить за редакционной независимостью CBS и CNN, а выполнение всего соглашения будет контролировать независимый наблюдатель. Кабельные сети Paramount и Warner Bros. Discovery также должны пять лет самостоятельно договариваться о распространении своих базовых каналов.

Антимонопольные регуляторы покупку уже одобрили. После нее Paramount и Warner Bros. Discovery рассчитывают сэкономить около 6 млрд долларов, однако будущая компания унаследует примерно 80 млрд долларов долга.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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