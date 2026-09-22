От импорта iPhone 18 в бюджет Украины уже поступило почти 80 млн грн

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iPhone 18 Pro Max

21 сентября Государственная таможенная служба Украины обнародовала данные о ввозе iPhone 18 еще до старта продаж. При таможенном оформлении 7 496 смартфонов новой серии Apple в бюджет уплатили 79,6 млн грн таможенных платежей.

В целом эти устройства завезли в Украину на 8,9 млн долларов. Официально продавать их начнут 25 сентября, хотя ритейлеры принимают предзаказы на новую линейку уже с 18 сентября.

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Покупатели iPhone 18, как и любого другого телефона, могут заранее выяснить, легально ли его ввезли в страну. Для этого достаточно ввести IMEI устройства в онлайн-сервисе Гостаможслужбы. Таможня запустила такую проверку в середине сентября, и она сверяет код телефона с данными таможенного оформления.

В ведомстве подчеркивают, что и в дальнейшем будут оперативно оформлять легальный импорт. При этом таможенники обещают противодействовать попыткам ввезти товары в Украину в обход закона.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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