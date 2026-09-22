Исследование выявило пробелы в политиках конфиденциальности 25 производителей роутеров

Аналитики Cybernews изучили политики конфиденциальности 25 крупнейших производителей бытовых роутеров на рынке США. Ни один из них прямо не пишет, записывает ли маршрутизатор, к каким сайтам обращаются подключенные к нему устройства, говорится в исследовании.

Сами устройства авторы при этом не проверяли. Они не анализировали ни сетевой трафик, ни прошивки, ни поведение оборудования, а оценивали только публичные документы компаний.

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Главную проблему исследователи видят в том, что отдельных политик для роутеров чаще всего нет. Вместо них многие бренды используют один документ сразу на все: интернет-магазин, мобильные приложения, облачные сервисы, камеры видеонаблюдения, устройства умного дома и сетевое оборудование. Из-за этого покупателю трудно понять, какие положения относятся именно к домашнему маршрутизатору.

Лучше всего этот пробел виден на примере обращений устройств к доменным именам (DNS-запросов). Ни один из 25 производителей не указал, ведет ли роутер журнал таких обращений. Они не раскрывают содержимого конкретных страниц, однако их история может многое рассказать о привычках, интересах и активности пользователя.

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Похожая неопределенность и с анализом интернет-трафика. Документы 20 компаний не дают однозначного ответа, применяют ли они углубленную проверку содержимого трафика (Deep Packet Inspection, DPI). Прямо отказались от такого анализа лишь Google Nest и Ubiquiti Cloud. Amazon Eero, MSI Radix и AT&T Turbo Hotspot, напротив, допускают его в отдельных конфигурациях.

О сборе обычных персональных данных производители пишут значительно подробнее. Так, 84% компаний сообщают, что собирают адрес электронной почты и имя учетной записи. Почти половина прямо называет сразу четыре категории данных: имя, e-mail, номер телефона и почтовый адрес.

Отдельно исследователи проверили, что бренды пишут о геолокации и соседних сетях Wi-Fi. Семь компаний допускают, что получают точное местоположение устройства, еще шесть — при определенных условиях. Идентификаторы соседних точек доступа (SSID и BSSID), по которым можно установить физическое расположение, прямо упоминают лишь D-Link и Amazon Eero. У большинства производителей эта практика не описана вовсе.

Сигнал Wi-Fi домашний роутер может использовать и для других целей. Так, в августе Comcast научил шлюзы Xfinity распознавать движение в помещении по изменениям этого сигнала.

Чтобы сравнить прозрачность брендов, Cybernews начисляла каждому от 0 до 66 баллов. Подтвержденный сбор данных давал 3 балла, отсутствие информации — 2, сбор при определенных условиях — 1, а прямое заявление, что данные не собираются, — 0. Следовательно, чем выше итог, тем больше в документах компании неопределенности или заявленного сбора.

Больше всего баллов получили D-Link (56), Omada от TP-Link (55), Amazon Eero (53), Xiaomi Mesh, Wyze и Cudy (по 52), а также TP-Link, Netgear и Ubiquiti Cloud (по 51). Меньше всего — у Asus (34), MSI Radix (38) и Google Nest (39). Впрочем, авторы подчеркивают, что это не рейтинг самых приватных роутеров, а оценка содержания юридических документов.

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Главный вывод исследования не в том, что производители обязательно анализируют домашний трафик. Дело в другом: по их публичным политикам часто невозможно уверенно понять, делают они это или нет. Для устройства, через которое проходит почти весь трафик домашней сети, исследователи считают такую неопределенность серьезной проблемой.