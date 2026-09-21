Новые стандарты телевизоров в Китае могут положить конец эпохе ТВ-приставок

Государственное управление радио и телевидения КНР совместно с Министерством промышленности и информатизации разрабатывает национальные стандарты для «интегрированных телевизоров», которые будут принимать телеканалы без отдельной приставки. Заложенный в стандарт принцип — «один телевизор и один пульт», пишет китайское издание ITHome.

Основные функции приставки ведомства планируют перенести прямо в аппаратную и программную платформу телевизора, чтобы убрать из дома лишние устройства, кабели и пульты. Такой телевизор должен самостоятельно принимать прямые трансляции, ставить эфир на паузу и сдвигать его по времени, показывать пропущенные передачи и воспроизводить видео по запросу. Предусмотрена и поддержка контента в сверхвысоком разрешении вместе с голосовым управлением.

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На практике это означает, что после включения зритель сразу перейдет к телеканалам. Для этого не придется включать отдельную приставку или переключать источник сигнала.

Быстро отказаться от приставок в Китае не выйдет. Мешают миллионы уже установленных телевизоров, у которых нет нужной аппаратной или программной поддержки, так что новые функции простым обновлением они не получат. Из-за этого технология будет распространяться прежде всего в новых моделях, а полный переход займет несколько лет — по мере обновления парка телевизоров.

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Изменения могут затронуть и зарубежные рынки, ведь Китай остается крупнейшим производителем телевизоров и ТВ-приставок. Такой массовый переход на интегрированные решения, по оценке Notebookcheck, способен подтолкнуть производителей к похожей концепции и в других странах.

Отдельная ТВ-приставка проработала в домашних системах развлечений несколько десятилетий, и именно этот класс устройств новый стандарт делает необязательным. По крайней мере там, где все нужные функции возьмет на себя сам телевизор.