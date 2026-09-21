Китайские поставщики ЖК-панелей повышают цены для Samsung, LG и других производителей телевизоров

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Пульт ДУ / ТВ / телевизор

BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) и HKC Display Technology разослали покупателям ЖК-панелей уведомления о новых, более высоких ценах. Среди адресатов — Samsung Electronics, LG Electronics и Sony, которые как раз готовятся к предпраздничному сезону продаж телевизоров, пишет южнокорейское издание The Elec.

Сроки у китайских поставщиков разные. BOE введет новые цены в четвертом квартале, а TCL CSOT и HKC начнут поднимать стоимость части своей продукции уже в сентябре.

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Для покупателей это приходится на разгар закупок. С августа–сентября Samsung, LG и другие производители телевизоров обычно запасаются компонентами и наращивают выпуск к Черной пятнице и Рождеству. Поэтому существенно сократить закупки ЖК-панелей сейчас они не смогут.

Заметного дефицита панелей на рынке при этом нет. По оценкам отрасли, часть китайских линий по выпуску ЖК-панелей загружена лишь примерно на 70%. Однако производители не наращивают выпуск и не насыщают рынок дополнительной продукцией. Напротив, они сдерживают производство, чтобы не допустить избытка панелей и удержать цены на нынешнем уровне.

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Действовать так китайским компаниям позволяет их вес на рынке. BOE, TCL CSOT и HKC, по данным аналитической компании Omdia, поделили между собой рынок крупных ЖК-панелей для телевизоров (образовали олигополию). Вместе крупнейшие китайские производители занимают от 70 до 85% сегмента панелей с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. А среди еще более крупных экранов китайским компаниям принадлежит почти весь рынок.

Такую долю китайские производители получили, масштабно расширив мощности и продавая панели по низким ценам. В итоге на рынке возник избыток предложения, панели подешевели, и южнокорейские и японские компании начали сворачивать менее прибыльные направления этого бизнеса. Samsung Display прекратила выпуск ЖК-панелей в 2022 году. LG Display остановила производство телевизионных ЖК-панелей в Южной Корее, а затем продала свой завод в китайском Гуанчжоу.

Наращивают масштабы китайские компании не только в панелях. В частности, TCL строит крупнейший в мире завод по производству телевизоров.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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