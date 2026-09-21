«Киевстар ТВ» начал снимать первый собственный вертикальный сериал

«Киевстар ТВ» начал съемки «Только села» — сатирической бытовой комедии, которую с самого начала снимают под вертикальный экран смартфона. Над проектом платформа работает вместе с кинокомпанией 2Brave Productions, а поддерживает его Украинский культурный фонд, говорится в пресс-релизе «Киевстар ТВ».

Для платформы это первый Original, созданный именно в вертикальном формате. Его эпизоды короткие и динамичные: события разворачиваются с первых секунд, а смотреть серию удобно прямо с телефона. До сих пор собственные сериалы «Киевстар ТВ» выходили в привычном формате — так, в начале сентября «Отважная девушка» об оперативнице полиции открыла осенний сезон премьер платформы.

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Главная роль в новом сериале досталась Римме Зюбиной. Она играет в театре и кино, ведет телепрограммы и занимается общественной деятельностью, а среди ее многочисленных наград — премии «Киевская пектораль» и «Золотая Дзыга», обладательницей которых она становилась дважды. Зрителям актриса лучше всего знакома по фильмам и сериалам «Гнездо горлицы», «Люся интерн» и «Редакция».

Зюбина сыграет Галину — киевлянку, которая прекрасно знает, чего хочет от жизни. Героиня преподает музыку, подтягивает учеников по математике и обладает еще множеством талантов, так что скучать не собирается. Вместе с ней живут песик Кучма и кот Виталик, и больше всего Галине не хватает обычных нескольких минут наедине с собой. Стоит их найти, как покой разрушает звонок в дверь или телефон, соседи, бывший, курьер или очередное абсурдное приключение. Каждая такая история начинается с одной и той же фразы: «Ну, только села». По замыслу авторов, сквозь смешные бытовые сценки сериал говорит об отношениях, личных границах, стереотипах и желании жить по собственным правилам.

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Генеральный директор «Киевстар ТВ» Павел Рыбак пояснил, что для миллионов людей вертикальное видео давно стало привычным, поэтому платформа не может игнорировать это изменение. По его словам, «Киевстар ТВ» стал первой украинской OTT-платформой, которая снимает Original-сериал специально в таком формате. «Мы не боимся экспериментировать с новыми форматами, если они помогают рассказывать украинские истории ближе к современному зрителю», — добавил Рыбак. Такой же формат выбрали и американские телевизионщики — в начале сентября бывшие руководители Showtime, NBCUniversal, Warner Bros. Television и ABC запустили платформу aTwist, рассчитанную именно на такие микросериалы.

Режиссером «Только села» и автором его идеи стала Алина Рудя, оператором-постановщиком — Богдан Гайдаш.