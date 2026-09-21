Google признала взлом части смартфонов Pixel через ранее неизвестную уязвимость

Google подтвердила в сентябрьском бюллетене безопасности для Pixel, что часть владельцев этих смартфонов подверглась целенаправленным атакам. Для этого злоумышленники воспользовались неизвестной ранее ошибкой, которую компания уже исправила и которая в национальной базе уязвимостей США значится под номером CVE‑2026‑58704.

Подробностей об этой ошибке Google раскрыла немного. По данным TechCrunch, она находилась в модеме — компоненте, через который смартфон выходит в интернет. Уязвимость позволяла вырваться за пределы изолированной среды, в которой работает модем, и добраться до других данных телефона. Так злоумышленник получал в системе больше прав, чем предусмотрено, — это так называемое повышение привилегий.

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Главная опасность в том, что атака могла проходить без какого-либо действия со стороны жертвы. То есть владельцу Pixel не приходилось ни открывать файл, ни переходить по ссылке. Такие атаки без участия пользователя в отрасли называют zero-click.

Исправление Google распространила вместе с сентябрьским обновлением безопасности для Pixel. Новые версии системы компания обычно выпускает для своих смартфонов первыми — так, в июне именно Pixel раньше других устройств получили Android 17.

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Кто стоит за атаками, Google не уточнила. Эксперты отмечают, что такими ошибками нередко пользуются разработчики шпионских программ, которые продают доступ к своим инструментам государственным структурам и правоохранительным органам. Впрочем, следить за владельцем смартфона порой удается и без взлома. Так, в начале сентября исследователи из Вены выяснили, что отметки о доставке в WhatsApp и Signal выдают местоположение владельца номера.