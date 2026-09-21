Google оштрафовали на 403 млн евро за непрозрачную обработку геоданных пользователей

Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission, DPC) наложила на Google штраф в 403 млн евро, или около 463 млн долларов, за нарушение европейских правил в 2018–2020 годах. У компании есть полгода, чтобы привести обработку данных о местонахождении людей в соответствие с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR), сообщает Reuters.

Претензии регулятора касаются трех функций Google — «История приложений и веб-поиска» (Web & App Activity), «История местоположений» (Location History) и «Точность определения местоположения» (Location Accuracy). Обрабатывая через них геоданные, компания, по выводам DPC, нарушила принципы законности, справедливости и прозрачности.

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Что это значило для людей, пояснил заместитель комиссара DPC Грэм Дойл. «Из-за недостатков в работе Google пользователи могли не знать, что данные об их местонахождении используются, например, чтобы влиять на них с помощью рекламы или определять их интересы. Так они могли потерять контроль над своими персональными данными», — заявил он.

Еще одну проблему Дойл видит в том, что Google хранила эти данные дольше, чем было нужно. По мнению регулятора, это еще сильнее лишало пользователей контроля над собственной информацией.

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Расследование DPC начала в 2020 году после жалоб нескольких европейских организаций по защите прав потребителей, среди которых общеевропейское объединение BEUC. В ходе расследования регулятор выяснял, были ли у Google надлежащие правовые основания обрабатывать данные о местонахождении и достаточно ли прозрачно она объясняла это пользователям.

Нынешний штраф стал четвертым по величине среди тех, что DPC назначила по GDPR. Всего ирландский регулятор, который надзирает за большинством крупных американских технологических компаний в ЕС, назначил штрафов более чем на 4 млрд евро. В отношении самой Google в Ирландии продолжаются еще три официальных расследования, и все они, по данным DPC, на завершающей стадии.

Претензии к Google есть и у других регуляторов. Ранее Еврокомиссия оштрафовала компанию более чем на 1 млрд долларов за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), в частности за преимущество собственным сервисам в поиске и ограничения для разработчиков в Google Play. Летом южнокорейский регулятор обвинил Google в злоупотреблении на рынке Android-приложений.