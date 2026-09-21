ФБР закрыло NightmareStresser — сервис, где любой мог заказать DDoS-атаку

15 сентября Министерство юстиции США объявило, что ФБР по судебным ордерам взяло под контроль домены NightmareStresser. Как минимум с 2020 года этот сервис продавал доступ к DDoS-атакам, которые перегружают сайты запросами, пишет издание PCMag.

В Минюсте пояснили, что основанием для ордера стали материалы, согласно которым через NightmareStresser начиная с 2022 года провели или пытались провести сотни тысяч DDoS-атак на жертв в разных странах. Поэтому по основному адресу NightmareStresser теперь открывается только уведомление ФБР об изъятии. Это не первый удар по сервису: еще в 2022 году бюро изъяло другой связанный с ним домен. Тогда же обвинения получили шесть человек, которых подозревают в организации десятков подобных платформ для DDoS-атак.

- Реклама -

Клиентская база NightmareStresser была немалой: по подсчетам компании Searchlight Cyber, в 2023 году на сайте зарегистрировались более 566 тыс. пользователей. Заказать атаку мог кто угодно, а ее цена зависела от метода и мощности — от $25 до $19 999. Сам сервис рекламировал себя как «самую долгоживущую, мощную и авторитетную платформу такого рода», созданную опытнейшими специалистами по DDoS. По его словам, за более чем восемь лет работы сайт ни разу не уходил из сети.

Официально NightmareStresser подавал себя как инструмент для стресс-тестирования, то есть проверки, выдержит ли сайт большую нагрузку. На деле же, по версии ФБР, его использовали для атак на жертв в округе Аляска и во всех остальных частях США. Против криминальной инфраструктуры в сети бюро действует в этом году не впервые: в июле ФБР вместе с Google нейтрализовало ботнет NetNut из более чем 2 млн смарт-телевизоров и медиаприставок.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Впрочем, изъятие доменов не гарантирует, что NightmareStresser исчез навсегда — он может возродиться по новому адресу.