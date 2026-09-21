DFC раскрыла условия кредита для «Vodafone Украина»

16 сентября совет директоров американской Международной корпорации финансирования развития (DFC) одобрил для «Vodafone Украина» прямой кредит объемом до $350 млн. Заем направят на рефинансирование имеющейся задолженности оператора, говорится в опубликованном описании проекта.

О самом одобрении стало известно 17 сентября, когда DFC объявила, что профинансирует модернизацию сети оператора. В описании проекта корпорация уже назвала сумму кредита и объяснила, как он будет работать.

- Реклама -

Новых денег на сеть кредит напрямую не дает, поскольку заменяет часть старых обязательств «Vodafone Украина». Зато средства, которые оператор иначе отложил бы на погашение этого долга, он должен потратить на оборудование поставщиков, одобренных DFC. За первые пять лет действия кредита такие закупки должны составить не менее $350 млн. Общую стоимость проекта DFC оценивает в сумму до $700 млн.

В DFC рассчитывают, что проект поддержит бесперебойную работу и устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Благодаря ему оператор, по замыслу корпорации, сможет продолжать работу, обслуживать внешний долг и вкладывать деньги в развитие сети в условиях полномасштабного вторжения. Это должно сохранить связь для примерно 15 млн украинцев.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Vodafone Украина» (ЧАО «ВФ Украина») — второй по величине мобильный оператор страны и один из трех общенациональных. Полностью им владеет холдинг NEQSOL.

Сам оператор пока подтвердил лишь факт одобрения. В сообщении на своем сайте «Vodafone Украина» отметил, что рассчитывает направить собственные средства на капитальные инвестиции, однако решение о кредите еще должно пройти согласование и подписание документации. О подписании договоров и поступлении денег оператор обещает сообщить отдельно.