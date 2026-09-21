Артем Фреюк перешел из «Киевстара» в Uklon руководить взаимодействием с органами власти

В понедельник, 21 сентября, старший менеджер «Киевстара» по корпоративным вопросам Артем Фреюк объявил о переходе в Uklon — еще одну компанию Kyivstar Group. Там он возглавил направление взаимодействия с органами власти, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на публикацию менеджера.

«После почти девяти важных, насыщенных и очень интересных лет в Kyivstar пришло время двигаться дальше», — написал Фреюк в Facebook. В том же посте он поблагодарил руководителей «Киевстара», команду и коллег за опыт, вызовы и сильные проекты. Об Uklon в нем говорится как о топовой украинской компании, которая активно развивается, создает технологические продукты и ежедневно присутствует в жизни миллионов людей.

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Помимо работы в «Киевстаре», Фреюк участвует в деятельности бизнес-ассоциаций. Как указано в его профиле в LinkedIn, с июля 2024 года он является сопредседателем комитета по лоббированию и прозрачной политике в Европейской бизнес-ассоциации. Кроме того, с декабря 2024-го Фреюк — один из сопредседателей комитета по защите персональных данных в Американской торговой палате.

Отчетность Uklon входит в показатели Kyivstar Group с апреля 2025 года, когда завершилась покупка 97% компании. С конца октября того же года абоненты «Киевстара» также пользуются приложениями Uklon без расхода мобильного трафика. Во втором квартале 2026-го сервис получил 1,448 млрд грн выручки, или $32,8 млн. Его прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за тот же период составила 554 млн грн, или $12,5 млн.

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Операционные показатели Uklon во втором квартале тоже выросли. Забронированных поездок стало на 4,5% больше, до 43 млн, а завершенных доставок — на 25,9% больше, до 1,4 млн. Количество цифровых активных пользователей сервиса увеличилось на 8,2%, до 5,2 млн.

Ближайшие задачи Uklon в отношениях с государством, по оценке «Интерфакс-Украина», — внедрение закона о цифровых платформах, законопроект о рынке такси и условия для работы беспилотных такси. Именно на Украину сейчас приходится 98% бизнеса компании.