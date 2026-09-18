SpaceX получила лицензию на международную связь для Starlink Mobile

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила SpaceX работать оператором связи на маршрутах между Соединёнными Штатами и зарубежными направлениями. Разрешение оформлено как международная лицензия на телекоммуникационные услуги (Section 214) для Starlink Mobile, говорится в решении регулятора.

До сих пор разрешения SpaceX касались только территории США — развивать там Starlink Mobile компания могла, а вот на трансграничные услуги требовалось отдельное одобрение FCC. Именно его SpaceX теперь и получила, так что формальное ограничение на международную маршрутизацию трафика снято, а сервис получил юридическую основу для выхода за пределы Соединённых Штатов.

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Section 214 — это стандартный механизм американского регулятора для компаний, которые хотят оказывать международные телекоммуникационные услуги. Без такой лицензии оператор не вправе пропускать голосовой и интернет-трафик между США и другими странами.

Само разрешение при этом не означает немедленного запуска международных услуг. Эта лицензия — необходимое регуляторное условие, но даты начала коммерческой деятельности Starlink Mobile в других странах она не устанавливает.

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О намерении превратить Starlink Mobile в полноценного мобильного оператора SpaceX говорила и раньше. Международная лицензия убирает на этом пути ещё одно формальное ограничение.

В T-Mobile, напротив, подчёркивают, что спутники не заменят наземные вышки там, где население плотное, а станут дополнением к ним. В операторе ссылаются на ограниченную пропускную способность спутниковых каналов и на сложности с прохождением сигнала внутри зданий.