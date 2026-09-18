Первое прайм-шоу «Фабрики звёзд» вышло на SWEET.TV и бесплатно на YouTube

17 сентября SWEET.TV показал первое прайм-шоу обновлённой «Фабрики звёзд» — двенадцать участников впервые вышли на большую сцену проекта с новыми образами и собственными песнями. Кроме самой платформы, выпуск выложили на YouTube, где его показывают бесплатно.

Следующие прайм-шоу SWEET.TV будет показывать по пятницам. Этот формат переводит проект в концертную часть — в предыдущих выпусках наставники отбирали участников, а теперь фабриканты выступают на большой сцене.

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Обновлённую «Фабрику звёзд» платформа начала снимать в начале августа, когда в Киеве прошли очные кастинги. Именно там наставники выбирали вокалистов для проекта.

Первые эпизоды шоу вышли в начале сентября, и стартовый выпуск собрал 1,8 млн просмотров за уик-энд. В них и определился состав двенадцати фабрикантов, которые теперь выступают в прайм-шоу.