Мужские зимние кроссовки: как работает фильтр по сезону в ИНТЕРТОП

Фильтры в онлайн-каталоге обуви опираются не на фотографию, а на заполненные поля карточки. Зимой главным из них становится сезон. На примере каталога ИНТЕРТОП разбираем, как устроен этот фильтр и что на самом деле стоит за меткой «Осень-Зима».

Онлайн-каталог обуви: как устроен фасетный поиск

Фасет — это признак товара, по которому магазин отбирает карточки в выдачу: бренд, цвет, размер, материал верха, сезон. Источник значений здесь — не текст описания, а поля товарной базы, поэтому фильтр возвращает ровно то, что туда занесли. Если поле у модели пустое, она не попадёт в подборку, даже когда физически подходит под запрос.

В категории мужских кроссовок интернет-магазина обуви ИНТЕРТОП на момент подготовки материала лежало 16 937 товаров — это 353 страницы листинга по 48 карточек на каждой. Пролистать их подряд нереально, поэтому весь смысл фасетного поиска сводится к одному: убрать лишнее за два-три клика. Панель фильтров в этой категории собрана из двух десятков групп, и разложить их можно по четырём смысловым блокам.

Кто продаёт и под какой маркой: бренд, страна бренда, продавец, магазин. Как пара выглядит: цвет, принт, стиль, тренд, гендер, вид носка. Из чего она сделана: материал верха, материал подкладки, вид подошвы, застёжка, высота каблука. Для чего и когда её носят: вид спорта, технология, особенности товара, сезон, наличие товара.

Отдельно стоят размер и цена — два фильтра, которые покупатель открывает чаще всего. Кнопка внизу панели пересчитывает результат заранее: вы видите, сколько карточек останется, ещё не закрыв список значений. Выбранные значения потом висят отдельной строкой в виде чипов, и любой из них снимается крестиком.

Фильтр по сезону: что меняется при выборе «Осень-Зима»

У сезона всего два значения — «Весна-Лето» и «Осень-Зима». Второе сокращает ту же категорию с 16 937 позиций до 4 686, то есть с 353 страниц до 98. Ни один другой фасет не режет выдачу так сильно одним нажатием, и в этом главный аргумент в пользу того, чтобы начинать именно с него.

Дальше начинается интересное: страница с выбранным сезоном ведёт себя как самостоятельный раздел, а не как состояние интерфейса. Заголовок меняется с «Кроссовки мужские» на «Зимние кроссовки мужские», следом переписываются заголовок вкладки браузера, хлебные крошки и текст под листингом. Из списка подкатегорий пропадают бутсы, остаются аутдор, бег, спорт и повседневные модели.

Такая механика объясняет, почему магазины вкладываются в сезонные подборки. Для поисковой системы это отдельный адрес со своим содержимым, а для покупателя — готовая витрина под конкретный запрос. Зимой она экономит куда больше времени, чем ручной перебор брендов.

Мужские зимние кроссовки: что стоит за меткой «Осень-Зима»

Стоит понимать, откуда фильтр берёт сезон. В карточке товара есть поле «Сезон по годам» — например, «Осень-Зима 2026». Это маркировка коллекции, которую присвоил производитель: она сообщает, к какому сезону отнесли модель на фабрике, и ничего не обещает про мембрану, утеплитель или глубину протектора.

Проверяется это за минуту. Внутри сезонной подборки остаются модели, у которых в поле подкладки стоит просто «Текстиль», а в фильтре материалов доступно значение «Без подкладки». Полный набор моделей сезона открывается по прямой ссылке — https://intertop.ua/ru-ua/shopping/catalog/men/shoes/sneakers/?season=autumn-winter. Дальше отбор придётся уточнять другими фасетами, и вот здесь начинается настоящая работа с каталогом.

Материалы и технологии: фильтры, которые уточняют защиту от воды

Ближе всего к зимней задаче стоит группа «Особенности товара». В неё магазин выносит признаки, которые производитель заявил отдельным пунктом, а не спрятал в описание. Набор значений здесь короткий и запоминается с первого раза.

Водоотталкивающие.

Водостойкий.

Многофункциональный.

Веганский.

Органические материалы.

Переработанные материалы.

Экологическая.

Первые два пункта — не синонимы. Водоотталкивающая пропитка держит короткий контакт с водой и постепенно вымывается, водостойкая конструкция рассчитана на долгую прогулку по слякоти. Ещё точнее отбирает фильтр «Технология»: в его списке соседствуют Gore-Tex, Boost, Biom, Active Air и десятки других торговых названий. Часть значений в этом списке повторяется — одну и ту же технологию в разных карточках записали по-разному. Отмечать в таком случае стоит оба варианта, иначе часть подходящих моделей останется за пределами выдачи.

Фильтр «Материал подкладки» хранит составы, а не степень утепления: «Полиэстер/текстиль/полиуретан», «Полиэстер/нейлон», «Байка», «Синтетика», «Без подкладки». Утеплитель отдельным фасетом здесь не выделен, так что окончательный ответ даёт только карточка. Фильтр сужает круг до десятков моделей, но не отменяет чтения характеристик.

Подбор размера и наличие: фасеты, которые экономят время

Когда список сократился, подключается размер. Рядом работают ещё три фильтра: «Наличие товара» убирает позиции, которых сейчас нет, «Магазин» показывает, что лежит в конкретной точке сети, а «Продавец» разделяет собственный ассортимент и товары партнёров маркетплейса. Последнее важно для тех, кому принципиальна оригинальность товара и работа с официальным ритейлером.

Подбор размера в каталоге устроен хитрее, чем кажется. Размер указан в шкале бренда, и одинаковая цифра у разных марок означает разную длину стопы. В карточке Skechers сорок первый размер соответствует 26 см, у The North Face — 26,5 см; на сорок шестом этот разрыв сохраняется. Поэтому выбор начинается с таблицы «Размерная сетка» внутри карточки, а не с привычной цифры на коробке.

Второй источник данных — отзывы покупателей. Рейтинг товара разложен на четыре шкалы: «Комфорт», «Соответствие фото», «Размер» — от «маломерят» до «большемерит» — и «Качество». Полный каталог мужских кроссовок без сезонного ограничения лежит здесь: https://intertop.ua/ru-ua/shopping/catalog/men/shoes/sneakers/. Сравнивать зимние модели с демисезонными удобнее именно так — переключая один фасет, а не открывая два окна.

Каталог мужских кроссовок: что делать с отобранной подборкой

Отфильтрованная выдача — ещё не решение. Дальше в дело идут сортировка по популярности, избранное и кнопка «Наличие в магазинах», которая показывает остатки по точкам. Кто живёт рядом с торговым центром, выбирает самовывоз: пару меряют в магазине и платят уже после примерки.

Те же фильтры повторяет мобильное приложение магазина, и к ним добавляются персональные рекомендации: блоки похожих моделей и подборка «Для тебя» строятся на истории просмотров. Сервисные условия тоже стоит держать в голове. Возврат товара сеть принимает в течение 14 календарных дней — через магазины, Новой почтой, Укрпочтой и Meest. Доставка от 5 000 гривен обходится бесплатно, кроме экспресс-варианта. Гарантия на обувь отсчитывается не только от даты покупки, но и от начала сезона: зимним сезоном здесь считается период с 15 ноября по 15 марта.

Сезонный фильтр не выбирает пару за вас — он убирает из каталога то, что зимой не пригодится. Дальше работают материалы, технология, размерная сетка и отзывы: четырёх параметров хватает, чтобы не открывать карточки наугад.