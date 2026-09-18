«Киевстар» подтверждает намерение первым провести IPO на украинской бирже

«Киевстар» хочет стать первой украинской компанией, которая проведет первичное публичное размещение акций (IPO) на внутреннем рынке. Президент оператора Александр Комаров рассказал об этом намерении в интервью основателю инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе.

Опыт публичного размещения у группы уже есть, но зарубежный — в августе 2025 года материнская Kyivstar Group вышла на торги Nasdaq под тикером KYIV и стала первой украинской компанией на американской бирже. Теперь в компании хотят, чтобы ее акции обращались еще и в Украине.

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«Мы готовы подписываться, что будем первыми со своим локальным IPO. Это часть нашего большого плана. Мы хотели бы, как мы первые на Nasdaq, так быть первыми и после войны на украинской бирже с местными IPO», — сказал Комаров.

Как передает агентство «Интерфакс-Украина», Мазепа ответил на это встречным предложением — чтобы организатором будущего размещения (лид-менеджером) выступила Concorde Capital.

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Сам рынок, по мнению Комарова, подготовлен к таким сделкам лучше, чем раньше, — за счет активных размещений государственных облигаций. Мазепа добавил к этому, что привычку вкладывать деньги формируют и компании вроде Concorde Capital или «Инжура», которые через собственные приложения собирают средства инвесторов на разные проекты.

Идея вывести оператора на биржу в Украине звучит не впервые. Ту же возможность в прошлом году обсуждали в VEON, которой принадлежит «Киевстар», — тогда речь шла о народном IPO среди отечественных инвесторов.