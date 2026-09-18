«Киевстар» подтверждает намерение первым провести IPO на украинской бирже

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Президент Київстару Олександр Комаров

«Киевстар» хочет стать первой украинской компанией, которая проведет первичное публичное размещение акций (IPO) на внутреннем рынке. Президент оператора Александр Комаров рассказал об этом намерении в интервью основателю инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе.

Опыт публичного размещения у группы уже есть, но зарубежный — в августе 2025 года материнская Kyivstar Group вышла на торги Nasdaq под тикером KYIV и стала первой украинской компанией на американской бирже. Теперь в компании хотят, чтобы ее акции обращались еще и в Украине.

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«Мы готовы подписываться, что будем первыми со своим локальным IPO. Это часть нашего большого плана. Мы хотели бы, как мы первые на Nasdaq, так быть первыми и после войны на украинской бирже с местными IPO», — сказал Комаров.

Как передает агентство «Интерфакс-Украина», Мазепа ответил на это встречным предложением — чтобы организатором будущего размещения (лид-менеджером) выступила Concorde Capital.

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Сам рынок, по мнению Комарова, подготовлен к таким сделкам лучше, чем раньше, — за счет активных размещений государственных облигаций. Мазепа добавил к этому, что привычку вкладывать деньги формируют и компании вроде Concorde Capital или «Инжура», которые через собственные приложения собирают средства инвесторов на разные проекты.

Идея вывести оператора на биржу в Украине звучит не впервые. Ту же возможность в прошлом году обсуждали в VEON, которой принадлежит «Киевстар», — тогда речь шла о народном IPO среди отечественных инвесторов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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