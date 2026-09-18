Джеймс Кэмерон купил Outsyders — разработчика ИИ для конвертации фильмов в 3D

Режиссёр Джеймс Кэмерон через свою компанию Lightstorm Vision купил Outsyders — разработчика, который применяет искусственный интеллект и машинное обучение в производстве и обработке 3D-контента. Условия сделки стороны не раскрыли, сообщает Variety.

Outsyders основали в 2024 году Пол Беккер, Джаред Сэндрю и Крис Харви. Их команда делает объёмное изображение для крупных релизов, и среди её работ — «Голубые ангелы», 3D-версия «Лило и Стич» от Disney, «Моана» и проект Дага Лаймана Asteroid.

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После сделки эта команда будет работать вместе с Lightstorm Vision над новыми 3D-версиями фильмов из имеющихся библиотек студий. Эти инструменты на основе ИИ, по словам компаний, позволяют переводить готовое изображение в объёмное значительно быстрее и дешевле, чем традиционная конвертация.

Совместный опыт у сторон уже есть. Lightstorm и Outsyders вместе работали над концертным фильмом Paramount «Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)», который Кэмерон снял вместе с певицей.

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Сам режиссёр говорит, что сотрудничество с командой Беккера длится почти два года. Теперь он обещает студиям сочетание двух подходов — перевод в 3D уже снятых фильмов и съёмку, изначально сделанную стереокамерами.

«Как всем известно, я очень требователен к 3D и могу уверенно сказать, что их работа и инструменты ИИ соответствуют мировым стандартам. Вместе мы будем предоставлять решения полного цикла для производств и студий, объединяя миры конвертации и нативного фотографического 3D», — заявил Кэмерон.

Пол Беккер со своей стороны отметил, что его команда всегда разделяла видение Кэмерона в отношении стереоформата. Объединение технологий обеих компаний он назвал самым логичным и эффективным шагом для этого формата.

Кэмерон, снявший «Терминатор», «Титаник» и серию «Аватар», давно связан с 3D в кино. Outsyders — не первая его покупка в этой сфере: в начале 2026 года Lightstorm приобрела производителя 3D-камер Stereotec, а в 2024-м заключила соглашение с Meta о создании 3D-контента для устройств Meta Quest.

Киностудии покупают разработчиков ИИ и за пределами 3D. Так, недавно Netflix заплатил 587 млн долларов за ИИ-стартап Бена Аффлека.