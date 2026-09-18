Британия хочет создать дроны, способные неделю держать станции связи в стратосфере

Британское агентство перспективных исследований и изобретений ARIA профинансирует 18 проектов высотных беспилотников для связи. На программу Enduring Atmospheric Platforms, рассчитанную на три с половиной года, агентство выделило 94 млн долларов, пишет The Register.

Речь идет о высотных псевдоспутниках, или HAPS (high-altitude platform stations), — аппаратах, которые работают на высоте около 19 км. Они должны взять на себя часть функций телекоммуникационных спутников и раздавать интернет и мобильную связь на больших территориях. По замыслу, это позволит обойтись без вывода на орбиту тысяч аппаратов.

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Стратосфера уже стала площадкой для таких экспериментов. Американский дирижабль Sceye, например, долетел до Японии и обратно на высоте 20 км, работая как сотовая вышка для сети SoftBank.

Главное требование ARIA к будущей платформе — нести телекоммуникационное оборудование мощностью 300 Вт и непрерывно удерживаться в заданном районе не меньше недели. Добиваться этого разработчики будут в три этапа. На первом они создают ключевые технологии, на втором — интегрируют и испытывают готовые системы, а на третьем переходят к практическому развертыванию.

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Участники программы по-разному решают главную проблему — как продержаться в воздухе неделями. Так, стартап Menapia развивает проект Carousel, то есть сеть беспилотников, которая будет работать на высоте до 19 км и, по замыслу разработчиков, покроет связью всю Британию. Компания VFP Aerospace, напротив, отказалась от сверхдлительной автономности каждого аппарата. Ее дроны должны постоянно сменять друг друга, и пока один возвращается на зарядку и обслуживание, в воздухе его автоматически подменяет следующий. Один такой беспилотник должен стоить около 67 тыс. долларов.

Часть проектов касается не самих аппаратов, а их питания. Энергию на борт Scalable Laser предлагает передавать мощными лазерными диодами, луч которых улавливают фотоэлектрические приемники. Другой вариант исследует Space Solar Engineering — передачу энергии радиочастотным, в том числе микроволновым, излучением.

Самую необычную идею предложил Университет Бата. Его исследователи рассчитывают продлить полет аппаратов за счет атмосферных гравитационных волн, которые порождают погодные процессы и рельеф местности. Конструкции в программе тоже разные. Наряду с самолетами на солнечных батареях ARIA финансирует экспериментальные аппараты, у которых вместо пропеллеров вращаются сами крылья.

Такие платформы должны обеспечить связью регионы Британии и других стран, где наземной инфраструктуры нет или она развита недостаточно.