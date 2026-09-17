Второй сезон реалити-шоу «Предатели» стартовал на SWEET.TV

17 сентября онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал показ первых эпизодов второго сезона «Предателей» — украинской адаптации международного формата The Traitors. Чтобы зрителям не пришлось ждать, в день премьеры вышло сразу два эпизода, говорится в пресс-релизе компании.

Остальные эпизоды SWEET.TV будет показывать по четвергам. Посмотреть их можно будет только на этой платформе, поскольку «Предатели» входят в эксклюзивную линейку SWEET.TV Originals. Ведущий проекта во втором сезоне — народный артист Украины Алексей Гнатковский.

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«Второй сезон „Предателей“ — быстрее, острее и эмоциональнее», — отметила шоураннер проекта Елена Кричковская. По ее словам, в шоу появились новые локации, герои, артефакты и испытания. Сама игра стартует с первых минут, а вместе с ней — конфликты и неожиданные союзы.

Местом действия снова стал дворец Шенборнов, а участников на этот раз 21. Для них, как и прежде, главный вопрос — кто среди игроков «верный», а кто «предатель». Ставка в этой игре — 1 млн грн.

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Состав, как рассказала Кричковская, собрали максимально разным — по возрасту, профессиям, опыту и характерам. В игре, в частности, участвуют интервьюер Рамина Эсхакзай, журналистка Диана Бондаренко, писатель Андрей Кокотюха, политтехнолог Сергей Гайдай и комик Константин Трембовецкий. Полный список игроков SWEET.TV обнародовал еще 25 августа, вместе с датой премьеры.