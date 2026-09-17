Starlink протестируют на британских фермах, где пока нет оптоволокна

Совет английского графства Линкольншир закупит и установит оборудование Starlink на арендуемых фермах, куда до сих пор не провели оптоволоконный интернет. Пилотный проект должен показать, подходит ли спутниковая связь фермам и другому сельскому бизнесу, которому не хватает надёжного интернета, пишет BBC.

Речь идёт об арендаторах земельного фонда County Farms Estate, который принадлежит совету. Этот фонд занимает около 16,5 тыс. акров (почти 6,7 тыс. гектаров), и на его землях расположены 149 хозяйств. От этих арендаторов совет уже собирает заявки на участие, а список ферм для установки оборудования утвердит позже.

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Расходы в пилоте разделят между местными властями и фермерами. Графство оплатит закупку и монтаж оборудования, а договор со Starlink фермеры будут заключать напрямую, выбирая тариф под нужды своего хозяйства, уточняют на сайте совета. Так что абонентскую плату будут вносить сами арендаторы.

Проект совет разработал вместе с Форумом сельского хозяйства и садоводства Большого Линкольншира (Greater Lincolnshire Forum for Agriculture and Horticulture). Во время испытаний они будут оценивать скорость загрузки и выгрузки данных на фермах, надёжность связи в условиях британской погоды, простоту установки и повседневного использования, а также влияние интернета на производительность хозяйств.

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Зачем фермам качественная связь, объяснил Пол Лок, член совета по вопросам экономики и инвестиций. «Этот пилот поможет нам понять, может ли спутниковый интернет стать настоящим практическим решением для ферм и других сельских предприятий, которые страдают от слабой связи», — заявил он. По словам Лока, от интернета сегодня зависит множество фермерских дел: документы и бухгалтерия, уход за скотом или просто повседневное общение. «На самом деле вести бизнес без стабильного доступа к сети становится всё труднее», — добавил чиновник.

Starlink принадлежит компании SpaceX Илона Маска, которая уже вывела на орбиту тысячи спутников. Компания запускает их, чтобы предоставлять интернет, в том числе в удалённых и сельских районах. Так, недавно Starlink бесплатно предоставил интернет жителям гавайского острова Кауаи, пострадавшего от урагана.