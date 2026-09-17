США могут ввести блокировку зарубежных пиратских сайтов на уровне DNS

Член Палаты представителей США Даррелл Исса внес законопроект American Copyright Protection Act (ACPA), который должен создать судебный механизм против зарубежных сайтов, нарушающих авторские права. Если документ примут, исполнять такие решения могут обязать американских провайдеров и DNS-сервисы, пишет TorrentFreak.

Окончательный текст законопроекта H.R. 10364 пока не опубликован, поэтому неизвестно, кого именно он обяжет исполнять судебные решения. В его предыдущей версии, подготовленной в 2025 году, эта обязанность лежала не только на провайдерах, но и на операторах сервисов, которые преобразуют доменные имена в IP-адреса (DNS-резолверов). Такая система доменных имен (DNS) — одна из основ работы интернета, поэтому блокировка на популярных DNS-сервисах способна заметно ограничить доступ к отдельным ресурсам.

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Тот же черновик предусматривал отдельный корпус судей для рассмотрения таких дел, а DNS-провайдеры должны были сотрудничать с правообладателями при исполнении решений. Вместе с тем авторы документа пытались защитить сайты от ошибок. Так, если сайт заблокировали из-за ошибочного требования правообладателя, его владелец мог бы потребовать до 250 тыс. долларов компенсации. Сохранится ли эта норма в окончательной редакции, пока неизвестно.

Жестче всех законопроект раскритиковала американская организация Public Knowledge, которая занимается цифровыми правами. По ее мнению, ACPA способен сделать операторов связи и DNS-провайдеров частью системы контроля за соблюдением авторского права. Больше всего организацию беспокоит влияние американских судебных решений на глобальные DNS-резолверы. В зависимости от того, как эти решения будут исполнять, доступ к отдельным ресурсам могут потерять и пользователи за пределами США.

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Правозащитники также предостерегают от чрезмерных блокировок. В качестве примера они приводят европейские антипиратские системы, которые порой вместе с пиратскими ресурсами отрезали и легальные. В частности, в Испании борьба Ла Лиги с пиратскими трансляциями привела к блокировке более 500 тысяч легальных сайтов. От таких ошибок больше всего могут пострадать небольшие компании и некоммерческие организации.