Сайт телеканала FREEДОМ подвергся длительной DDoS-атаке

17 сентября хакеры несколько часов направляли волны вредоносных запросов на сайт телеканала FREEДОМ, который входит в государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (МПИУ). Об этой комбинированной атаке сообщили на сайте вещателя.

Запросы накатывали волнами в течение всего дня, поэтому страницы отдельных разделов открывались с заметной задержкой. На десять минут из-за них сайт стал полностью недоступен для пользователей во всём мире.

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Источником вредоносного трафика были адреса, которые определялись как американские. Несмотря на это, на предприятии считают, что нападение организовали российские хакеры.

Пострадала и система управления контентом — она реагировала медленнее, поэтому лента новостей обновлялась с задержкой, как и публикация остальных материалов. С этим замедлением оперативно справились технические специалисты МПИУ.

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Остальные ресурсы украинского иновещания работали в штатном режиме — сайты телеканала «Дом» и диджитал-портала The Gaze, а также веб-версии мобильных приложений FREEДОМ и UATV, которые вещатель выпустил в феврале.

Сайт FREEДОМ хакеры атаковали уже неоднократно. Злоумышленники также вмешивались в спутниковое вещание каналов «Дом» и FREEДОМ и прибегали к другим видам кибератак. В частности, 24 апреля российские хакеры атаковали систему внутренней коммуникации телеканала FREEДОМ.