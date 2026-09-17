Сайт телеканала FREEДОМ подвергся длительной DDoS-атаке

17 сентября хакеры несколько часов направляли волны вредоносных запросов на сайт телеканала FREEДОМ, который входит в государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (МПИУ). Об этой комбинированной атаке сообщили на сайте вещателя.
Запросы накатывали волнами в течение всего дня, поэтому страницы отдельных разделов открывались с заметной задержкой. На десять минут из-за них сайт стал полностью недоступен для пользователей во всём мире.
Источником вредоносного трафика были адреса, которые определялись как американские. Несмотря на это, на предприятии считают, что нападение организовали российские хакеры.
Пострадала и система управления контентом — она реагировала медленнее, поэтому лента новостей обновлялась с задержкой, как и публикация остальных материалов. С этим замедлением оперативно справились технические специалисты МПИУ.
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Остальные ресурсы украинского иновещания работали в штатном режиме — сайты телеканала «Дом» и диджитал-портала The Gaze, а также веб-версии мобильных приложений FREEДОМ и UATV, которые вещатель выпустил в феврале.
Сайт FREEДОМ хакеры атаковали уже неоднократно. Злоумышленники также вмешивались в спутниковое вещание каналов «Дом» и FREEДОМ и прибегали к другим видам кибератак. В частности, 24 апреля российские хакеры атаковали систему внутренней коммуникации телеканала FREEДОМ.