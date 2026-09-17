Нацсовет отказался отменять 13 предписаний телеканалу «MEGOGO СПОРТ»

17 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) отклонил обращение ООО «Мегого» о пересмотре 13 предписаний, вынесенных телеканалу «MEGOGO СПОРТ». Аргументы компании не содержат новых обстоятельств, которые свидетельствовали бы об отсутствии нарушений, пишет «Детектор медиа».

Эти же предписания регулятор вынес в августе по трём группам нарушений. Речь шла о рекламе никотиновых подушечек, неотделении рекламных блоков от остального эфира, а также о рекламе азартных игр Betking в 12:57 и 14:25 — законодательство разрешает такую рекламу только после 23:00.

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Член Нацсовета Максим Оноприенко объяснил решение тем, что каждый рекламный выход регулятор оценивает отдельно. «Каждое отдельное распространение рекламы является самостоятельным фактом», — отметил он, добавив, что отделять рекламу от другого контента вещатель обязан в каждом блоке.

Таких случаев официальный мониторинг насчитал семь. Канал ссылался на собственные визуальные элементы, которые, по его мнению, давали зрителю понять, где заканчивается программа и начинается реклама. Прямого требования употреблять само слово «реклама» это не отменяет, подчеркнул Оноприенко.

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Не убедил регулятора и аргумент о никотиновых подушечках — медиасервис настаивал, что не имел умысла, а значит и вины. Оноприенко отклонил и ссылку на технические особенности прямой трансляции. Они, по его словам, не опровергают самого факта, что реклама вышла в запрещённое время, и не освобождают вещателя от ответственности.

Директор юридического департамента MEGOGO Ирина Катющенко в пояснениях настаивала, что компания не могла повлиять на эфир. По её словам, рекламу Betking в прямом эфире дал партнёр — Федерация футбола, а в рекламе никотиновых патчей речь идёт о средстве без табака. «Решение с таким количеством предписаний было для нас неожиданным и печальным фактом», — отметила она.

Что касается отбивок рекламы, Катющенко не отрицала, что слова «реклама» в эфире не было. В то же время она настаивала, что закон позволяет отделять программу от рекламных блоков разными способами, а визуальное оформление канала давало зрителям понять, где заканчивается контент и начинается реклама.