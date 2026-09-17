Китайские учёные создали материал, благодаря которому память сможет выдержать 10 млрд перезаписей

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Чип пам'яті
Shutterstock

Исследователи из Китая выяснили, почему чипы памяти на нитриде алюминия со скандием (AlScN) отказывали после 100 млн циклов записи, и изменили структуру материала. Новая структура, по данным TechRadar, способна выдержать около 10 млрд циклов — в 100 раз больше.

От памяти нового поколения для систем искусственного интеллекта (ИИ) ждут более высокой скорости и надёжности. Поэтому разработчики быстрой памяти и накопителей часто берут за основу сегнетоэлектрики — особый класс кристаллических материалов, к которому относится и AlScN. Их можно производить по существующим технологиям выпуска полупроводников. К тому же они потребляют мало энергии и быстро переключаются, а именно это нужно накопителям будущего.

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Слабым местом таких чипов до сих пор оставалась надёжность. На испытаниях эти чипы выдерживали лишь около 100 млн циклов переключения. Китайские учёные связали это с дефектами кристаллической решётки — местами, где не хватает атомов азота (вакансиями азота). Вредят, впрочем, не столько сами дефекты, сколько их поведение при переключении. Эти вакансии перемещаются, собираются в группы и образуют каналы, по которым утекает ток.

«Ранее исследователи знали, что устройства выходят из строя, и наблюдали некоторые признаки этого процесса, но никому не удавалось найти на атомном уровне объяснение, что именно перемещается, как происходит это движение и как оно в итоге приводит к отказу», — отметили авторы работы. Разобравшись в механизме, команда предложила структуру материала, которая сдерживает перемещение и скопление вакансий. Проводящие каналы в ней образуются труднее, поэтому материал в целом деградирует медленнее.

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Чтобы разработка вышла за пределы лаборатории, технологию ещё предстоит масштабировать до массового производства. Такой опыт у Китая уже есть с другим нитридом — в июне страна наладила массовый выпуск радиочипов на нитриде галлия для 6G. Если с AlScN это удастся, оперативная и постоянная память на его основе может стать основной для серверного оборудования будущего, в том числе для систем ИИ.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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