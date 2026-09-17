Китайские учёные создали материал, благодаря которому память сможет выдержать 10 млрд перезаписей

Исследователи из Китая выяснили, почему чипы памяти на нитриде алюминия со скандием (AlScN) отказывали после 100 млн циклов записи, и изменили структуру материала. Новая структура, по данным TechRadar, способна выдержать около 10 млрд циклов — в 100 раз больше.

От памяти нового поколения для систем искусственного интеллекта (ИИ) ждут более высокой скорости и надёжности. Поэтому разработчики быстрой памяти и накопителей часто берут за основу сегнетоэлектрики — особый класс кристаллических материалов, к которому относится и AlScN. Их можно производить по существующим технологиям выпуска полупроводников. К тому же они потребляют мало энергии и быстро переключаются, а именно это нужно накопителям будущего.

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Слабым местом таких чипов до сих пор оставалась надёжность. На испытаниях эти чипы выдерживали лишь около 100 млн циклов переключения. Китайские учёные связали это с дефектами кристаллической решётки — местами, где не хватает атомов азота (вакансиями азота). Вредят, впрочем, не столько сами дефекты, сколько их поведение при переключении. Эти вакансии перемещаются, собираются в группы и образуют каналы, по которым утекает ток.

«Ранее исследователи знали, что устройства выходят из строя, и наблюдали некоторые признаки этого процесса, но никому не удавалось найти на атомном уровне объяснение, что именно перемещается, как происходит это движение и как оно в итоге приводит к отказу», — отметили авторы работы. Разобравшись в механизме, команда предложила структуру материала, которая сдерживает перемещение и скопление вакансий. Проводящие каналы в ней образуются труднее, поэтому материал в целом деградирует медленнее.

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Чтобы разработка вышла за пределы лаборатории, технологию ещё предстоит масштабировать до массового производства. Такой опыт у Китая уже есть с другим нитридом — в июне страна наладила массовый выпуск радиочипов на нитриде галлия для 6G. Если с AlScN это удастся, оперативная и постоянная память на его основе может стать основной для серверного оборудования будущего, в том числе для систем ИИ.