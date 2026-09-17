Китай вывел на орбиту 25-ю партию интернет-спутников SatNet

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Ракета Long March 12
Фото: China Aerospace Science and Technology Corporation

17 сентября ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на низкую орбиту 25-ю группу аппаратов для китайского государственного интернета SatNet. Старт состоялся в 03:32 по киевскому времени с коммерческого космодрома в южной провинции Хайнань, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Сколько спутников было на борту, в CASC не уточняют. По данным ресурса SpaceLaunchSchedule, ракета доставила на орбиту девять аппаратов.

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Long March-12 launches SatNet LEO Group 25

Для «Чанчжэн-12» (CZ-12, или Long March-12) этот полет стал восьмым за всю историю и четвертым в 2026 году. Ракеты семейства «Чанчжэн» в общей сложности выполнили уже 667 миссий. Длина этой ракеты — 62 м, летает она на жидком топливе, а ее обтекатель имеет диаметр 4,2 или 5,2 м. На низкую околоземную орбиту она способна вывести не менее 12 т груза, а на солнечно-синхронную — не менее 6 т.

Оператором SatNet выступает государственная China Satellite Network Group. Со временем эта группировка должна насчитывать около 13 тыс. космических аппаратов. Впрочем, SatNet — не единственная сеть спутникового интернета, которую строят в Китае: для другой, Spacesail, частная компания LandSpace вывела на орбиту 10 спутников.

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Спутниковый интернет — лишь одно из направлений китайской космической программы. Пекин запускает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, развивает технологии для исследования Луны, а на орбите Земли работает национальная космическая станция. В 2025 году Китай совершил рекордные 92 космических запуска. Кроме того, страна подала заявку в Международный союз электросвязи (МСЭ) на размещение на орбите более 200 тыс. спутников.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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