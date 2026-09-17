«Киевстар ТВ» выпустил Original-мелодраму «Мой новый берег»

«Киевстар ТВ» открыл доступ сразу ко всем четырем сериям мелодрамы «Мой новый берег» с Еленой Светлицкой и Алексеем Яровенко в главных ролях. Этот сериал собственного производства платформа показывает эксклюзивно.

Сезон Original-мелодрам платформа открыла сериалом «Отважная девушка». «Мой новый берег» стал следующим в этом сезоне и пополнил линейку украинских историй, которые «Киевстар ТВ» снимает сам.

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На этот раз в центре внимания — женщина, которой жизнь дает второй шанс. Чтобы им воспользоваться, ей придется отпустить прошлое, проявить характер и найти себя. Этот сюжет создатели выстроили как драму с элементами жизненной истории, и героине в ней предстоит решить, стоит ли рисковать привычной жизнью ради нового будущего.

Героиню зовут Галина, ей 25 лет, и она чемпионка города по pole dance. Танцует девушка в ночном клубе для мужчин, но не позволяет пьяным посетителям унижать себя, нарушать личные границы или делать непристойные предложения. За такую принципиальность Галину штрафуют, долги растут, и вырваться из этого круга с каждым днем все труднее.

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Переломом становится известие о смерти родной тети — единственного близкого Галине человека. Тетя завещает ей дом на побережье небольшого приморского городка. Поездка туда, чтобы оформить наследство, дает героине шанс начать жизнь с чистого листа, и именно там Галина начинает мечтать о собственном отеле. Дальше зрителей ждут драматические повороты, романтическая линия и борьба Галины за право самой решать свою судьбу.

Роль Галины исполнила Елена Светлицкая — именно с ней «Киевстар ТВ» начинал съемки сериала. По словам актрисы, ради этой роли она сменила образ и училась pole dance, которым раньше никогда не занималась. «Некоторые сцены требовали от меня буквально выйти за пределы собственного тела и комфорта, поэтому съемочный процесс был очень интенсивным и в то же время невероятно интересным», — рассказала Светлицкая.

От зрителей она ждет, что те увидят в сериале больше, чем драму о любви, потерях и тайнах. Для актрисы это история женщины, которая в самый тяжелый момент жизни решается начать все с нуля. «Ведь иногда, чтобы найти свой новый берег, нужно решиться отпустить старый», — пояснила Светлицкая.

Кроме Светлицкой и Яровенко, в актерском составе сериала — Надежда Хильская, Мария Краснощок, София Яшвили и другие украинские актеры.