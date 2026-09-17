Исследователи заявили о полном взломе терминала Starlink Standard Actuated

Команда по безопасности Darknavy из Сингапура и Шанхая получила полный административный доступ к новейшему терминалу Starlink Standard Actuated и запустила на нем собственный код. Исследователи назвали это первым полным взломом терминала Starlink с 2022 года, пишет South China Morning Post.

В марте 2026 года специалисты купили терминал в Сингапуре. Его разобрали и изучили как электронику, так и программное обеспечение. Чтобы обойти защитные механизмы устройства, Darknavy применила сложные аппаратные атаки — именно они стали решающим этапом работы.

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В публикации в соцсети X команда подчеркнула, что не создавала инструмента для злоумышленников. Взлом, напротив, должен был показать, насколько защищена спутниковая сеть Starlink компании SpaceX, и помочь найти в ней возможные уязвимости. Уязвимости ищут и в других космических системах. В августе, например, специалисты Cycode обнаружили критическую уязвимость в веб-интерфейсе NASA, через который можно было управлять командами спутников.

Работа Darknavy продолжает исследование, которое в 2022 году начал специалист по безопасности Лёвенского католического университета Леннерт Воутерс. Тогда он атаковал терминал Starlink первого поколения с круглой антенной, намеренно сбивая напряжение питания (voltage fault injection). После этой демонстрации SpaceX усилила защиту в следующих поколениях оборудования.

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Целью Darknavy стал уже более современный терминал с квадратной антенной. Программных способов обхода для него оказалось недостаточно из-за усиленной защиты, поэтому понадобился аппаратный подход. За это исследователи отдельно отметили работу команды безопасности SpaceX.

Сам терминал Starlink состоит из антенного блока, который работает как спутниковый радиопередатчик, и маршрутизатора. Кстати, 10 сентября SpaceX представила маршрутизатор нового поколения Starlink Router 4 с поддержкой Wi-Fi 7.

Административный доступ к терминалу Starlink Standard Actuated позволяет исследователям изучать работу спутниковой сети на уровне программного обеспечения и его взаимодействия с космической инфраструктурой. Частью этой инфраструктуры являются новые спутники, которые обмениваются данными напрямую между собой по лазерным каналам связи.

Технических подробностей атаки Darknavy пока не раскрывает. Более детальное описание атаки команда обещает опубликовать позже в своих официальных каналах.