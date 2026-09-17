Американская DFC профинансирует модернизацию сети «Vodafone Украина»

Совет директоров Корпорации США по финансированию международного развития (DFC) решил профинансировать «Vodafone Украина» — второго по величине мобильного оператора страны, который полностью принадлежит холдингу NEQSOL. 16 сентября корпорация объявила об этом в пресс-релизе, но сумму сделки не раскрыла.

По замыслу DFC, эти средства должны пойти на укрепление и модернизацию критически важной телекоммуникационной инфраструктуры в условиях продолжающейся войны. Кроме того, в DFC считают, что компании США, которые работают и инвестируют в Украине, выиграют от доступа к безопасной и надежной инфраструктуре 5G.

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Сделку с оператором совет директоров DFC утвердил в составе более широкого пакета инвестиций — в целом на сумму более $8 млрд. В него вошел еще один украинский проект. Речь идет об аккумуляторных системах хранения энергии ДТЭК мощностью 200 МВт/400 МВт·ч на шести объектах в Украине.

Сама DFC — государственное финансовое учреждение США, созданное в 2019 году на базе Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC) и кредитного подразделения USAID. Корпорация предоставляет займы и кредитные гарантии, инвестирует в капитал и страхует политические риски проектов в странах с формирующимися рынками. На конец 2025 финансового года ее активный портфель составлял около $43,4 млрд.

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Среди украинских операторов «Vodafone Украина» по итогам 2025 года уступил по доходам только «Киевстару». По данным регулятора НКЭК, компания получила 25,59 млрд грн, тогда как лидер рынка — 44,16 млрд грн, а lifecell на третьем месте — 15,74 млрд грн.

В первом полугодии 2026 года оператор нарастил консолидированную чистую прибыль на 14,2% по сравнению с тем же периодом 2025-го, до 1,9 млрд грн. Его выручка за это время увеличилась на 10,6% и достигла 14,9 млрд грн. Клиентов во втором квартале насчитывалось 15,1 млн, а количество контрактных абонентов среди них выросло до 3,3 млн.

За то же полугодие оператор вложил более 3,5 млрд грн в восстановление и развитие сети — столько же, сколько за первую половину 2025-го. Параллельно компания продолжает тестировать 5G. Первые зоны этой связи уже доступны в Киеве, Львове, Харькове и Бородянке, а в сентябре Vodafone начал тестирование и в Одессе.