В Украине запустили сервис проверки IMEI телефонов в данных таможенного оформления

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В Україні почнуть фіксувати IMEI телефонів на митниці
Фото: DenPhotos / Shutterstock

Государственная таможенная служба Украины (Гостаможслужба) сообщила, что на её портале теперь можно найти телефон по IMEI среди сведений таможенного оформления. Искать могут и граждане, и компании, а в базе — устройства, оформленные начиная с 4 сентября 2026 года.

Чтобы проверить телефон, его IMEI вводят в поле на странице сервиса и нажимают кнопку «Шукати» («Искать»). В ответ на этот запрос система сообщает, встречается ли такой код в данных, которые подавали на таможне.

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Сам IMEI — это международный идентификатор мобильного оборудования, уникальный для каждого устройства. Этот номер появляется на экране после набора комбинации *#06#, также его можно найти в настройках телефона или на коробке. Если же телефон рассчитан на две или больше SIM-карты, IMEI у него несколько, и проверять стоит каждый.

Сведения для такого поиска таможня накапливает с 4 сентября 2026 года, когда в Украине заработало обязательное декларирование IMEI. С тех пор при ввозе товаров с кодами 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 по таможенному классификатору УКТ ВЭД в декларации указывают IMEI каждого устройства. Таким образом, Гостаможслужба не только собирает эти данные в структурированном виде, но и дала возможность проверять их онлайн.

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В ведомстве рассчитывают, что новым сервисом будут пользоваться прежде всего покупатели, которые хотят проверить телефон перед покупкой. Продавцам и импортёрам он должен помочь подтвердить, что IMEI их товара есть в таможенных данных. Государственные органы получают ещё один источник информации, чтобы выявлять риски незаконного ввоза и оборота мобильного оборудования.

При этом поиск отвечает лишь на один вопрос — есть ли IMEI в сведениях таможенного оформления. Подлинность устройства, его гарантию, блокировку оператором или наличие в перечне похищенных сервис не проверяет, подчёркивают в Гостаможслужбе.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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