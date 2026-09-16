В проекте госбюджета-2027 предусмотрено 3 млрд грн на «Суспільне» и 1,6 млрд грн на телемарафон

«Суспільне» и национальный телемарафон в 2027 году могут получить из государственного бюджета больше средств, чем в 2026-м. Соответствующие расходы заложены в законопроекте №16000 от 15 сентября, пишет «Интерфакс-Украина».

В целом Государственному комитету телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в проекте бюджета предусмотрено 4,8 млрд грн. Из этой суммы 3,054 млрд грн предназначено на финансовую поддержку Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), известной также как «Суспільне мовлення», говорится в документе.

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Еще 1,62 млрд грн должны направить на производство и трансляцию программ для государственных нужд, сбор и распространение официальной информации, а также на поддержку системы государственного иновещания. Именно эту статью «Интерфакс-Украина» связывает с финансированием телемарафона. Остальные средства комитета, 64,2 млн грн, предназначены на руководство и управление в сфере телерадиовещания.

В бюджете 2026 года телемарафону и иновещанию выделили 1,557 млрд грн, «Суспільному» — 2,472 млрд грн. Таким образом, по проекту финансирование НОТУ должно вырасти на 582 млн грн, то есть почти на четверть. Расходы же на телемарафон и иновещание должны увеличиться на 63 млн грн.

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При этом, согласно опросу 2025 года, именно телемарафону «Единые новости» украинцы доверяют меньше всего. Тогда ему не верили 39% респондентов.

Кроме того, в ноябре 2025 года Европейская комиссия установила срок, до которого Украина должна пересмотреть целесообразность телемарафона.