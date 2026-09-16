Украина вошла в топ-50 стран по скорости мобильного интернета

Украина по итогам августа вошла в первую полусотню стран мирового рейтинга мобильного интернета, заняв 50-е место с медианной скоростью 90,93 Мбит/с. Больше всех прибавил Киев — столица поднялась в зачёте городов на 34 позиции, говорится в обновлённом Speedtest Global Index.

Этот индекс ежемесячно готовит аналитическая компания Ookla, сводя воедино результаты замеров, которые делают пользователи сервиса Speedtest. Страны и города в нём оценивают по медианной скорости отдельно для мобильного и фиксированного доступа. Показатели обновляют в середине месяца за три предыдущих месяца. При этом с июня 2024 года в выборку попадают только локации, отвечающие критерию Precision Threshold — порогу, ниже которого замеров слишком мало, чтобы медиана считалась статистически надёжной.

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Позиции страны в обоих сегментах

Медианная скорость загрузки в украинских мобильных сетях составляет 90,93 Мбит/с, выгрузки (upload) — 17,00 Мбит/с, а задержка держится на уровне 23 мс. Месяцем ранее страна занимала 59-е место с результатом 82,22 Мбит/с. Прирост за месяц — почти 9 Мбит/с, а с июньских 70,2 Мбит/с страна ускорилась почти на треть.

Средние скорости интернета в Украине: обновлено в августе 2026 года. Данные: Speedtest Global Index

Фиксированный сегмент движется иначе. Здесь Украина заняла 77-е место, прибавив три ступени, хотя скорость загрузки осталась почти неизменной — 92,83 Мбит/с против 92,81 Мбит/с в июле. Выгрузка достигает 93,89 Мбит/с, а задержка даже немного выросла, с 4 до 5 мс. Получается, три ступени Украина добавила без ощутимого ускорения.

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Киев и Харьков в зачёте городов

Столица стала главной движущей силой результата всей страны. Киев занял 21-е место среди городов мира с медианной скоростью загрузки 252,46 Мбит/с. Выгрузка в столице достигает 32,17 Мбит/с, задержка — 15 мс. За месяц киевский показатель вырос более чем наполовину, ведь в июле город имел 161,39 Мбит/с и лишь 55-ю позицию.

Харьков движется спокойнее, но в том же направлении. Он прибавил четыре ступени и занял 57-е место с показателем загрузки 172,08 Мбит/с. Выгрузка в городе составляет 25,02 Мбит/с, задержка — 27 мс. Оба города теперь заметно опережают показатель по стране — киевская медиана почти втрое выше общеукраинской.

Ускорение городских сетей совпало с развёртыванием в Украине тестовых зон 5G. Они уже работают во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве, а 10 сентября тестовые сети заработали и в Одессе, причём сразу у трёх операторов — «Киевстара», Vodafone и lifecell. Все эти зоны работают в рамках пилотного проекта Минцифры, поэтому на медианную скорость всей страны они пока влияют значительно слабее, чем на показатели отдельных городов.