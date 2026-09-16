Спутники Starlink за полгода более 207 тыс. раз уходили от столкновений на орбите

SpaceX за шесть месяцев 207 152 раза уводила спутники Starlink первого и второго поколений от опасных сближений. Команду на манёвр компания подает уже тогда, когда расчетная вероятность столкновения достигает 3 на 10 млн, пишет журнал The Space Review со ссылкой на отчет SpaceX для Федеральной комиссии связи США (FCC).

Такой порог более чем в 300 раз строже ориентира 1 на 10 тыс., который в том же отчете назван отраслевым. Помимо вероятности, SpaceX учитывает и минимальное безопасное расстояние, на которое должны разойтись объекты. Сотни тысяч уклонений для группировки не новость: в июле стало известно, что за год спутники Starlink выполнили 355 тыс. маневров.

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Вместе с тем вероятность столкновения (Pc) — лишь расчетная оценка, а не прямой приказ менять орбиту. На нее влияют прогноз траекторий, точность, с которой известно положение объектов, качество слежения, их размеры и геометрия сближения. В NASA такие решения принимают в несколько этапов: сначала выявляют потенциально опасные сближения, затем оценивают риск и только потом решают, корректировать ли траекторию.

По мнению автора The Space Review, сложности начинаются тогда, когда всю эту цепочку отдают автоматике. В таком случае программа получает сообщение о сближении, вычисляет Pc, сравнивает его с порогом и сама составляет план маневра, так что цифра вероятности фактически превращается в разрешение изменить орбиту.

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При этом у каждого маневра своя цена. Он расходует топливо, может прервать работу полезной нагрузки, изменить последующие сближения и потребовать нового согласования с другими операторами. Поэтому одно и то же значение Pc в разных ситуациях может требовать разных решений. Все зависит от того, насколько свежи данные, управляем ли второй объект, есть ли рядом пилотируемый аппарат, сколько времени остается на координацию и сколько топлива в запасе.

В Европейском космическом агентстве (ESA) вероятность столкновения выше 1 на 10 тыс. обычно означает, что сразу несколько команд берутся готовить сценарий маневра. Однако само по себе превышение порога орбиту автоматически не меняет. Для автономных систем в агентстве предлагают разграничить три уровня: оценку обстановки и неопределенности, принятие решения с учетом последствий и полномочия на выполнение маневра. Так, небольшие обратимые коррекции можно разрешать заранее в заданных пределах. Крупные же изменения орбиты или действия вблизи защищенных зон должны подчиняться более строгим условиям и координации.

Чем крупнее становятся группировки, тем острее этот вопрос, а шесть из них, по оценке британского ученого, уже превысили безопасный порог. В августе 2026 года американской системой координации движения в космосе TraCSS (Traffic Coordination System for Space) пользовались 70 крупных клиентов. Ее развивает Министерство торговли США в соответствии с Директивой по космической политике № 3 (Space Policy Directive-3). Система охватывала более 11 345 спутников, а также правительственные программы 10 стран.

Автор The Space Review считает, что такие системы должны отделять наблюдение от расчета, а рекомендацию — от разрешения на манёвр. Вместе с предупреждением, по его словам, следует передавать данные о давности наблюдений, использованной модели, ковариации (неопределенности положения и скорости объекта) и сделанных допущениях. Иначе, когда автономных аппаратов тысячи, манёвр одного спутника способен изменить прогноз для других и вызвать каскад новых сближений.