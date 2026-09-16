Из-за ИИ ежегодно может появляться до 13 млн тонн электронных отходов — прогноз экологов

До 2030 года связанная с ИИ техника может ежегодно превращаться в 8,6–13,1 млн тонн электронных отходов, говорится в отчете экологической организации Basel Action Network (BAN). Большая часть этого объема может прийтись не на дата-центры, а на компьютеры, смартфоны и другую технику из домов и офисов.

Причина такого прогноза — быстрое обновление оборудования. В дата-центрах для ИИ работают серверы, ускорители вычислений, сетевое оборудование, системы охлаждения и питания, и часть из них приходится менять уже через несколько лет.

- Реклама -

Однако основную часть отходов авторы отчета связывают не с самими дата-центрами. Из-за растущих требований ИИ, по их мнению, быстрее будут устаревать и обычные компьютеры, смартфоны и телекоммуникационное оборудование. В частности, новые ИИ-функции могут побуждать компании и пользователей раньше менять такую электронику на более свежие модели.

Именно эта ускоренная замена объясняет верхнюю границу прогноза в 13,1 млн тонн. По расчетам BAN, в 2030 году на оборудование дата-центров придется около 2,8 млн тонн отходов, а на обновление другой техники — еще 5,8–10,3 млн тонн.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Списанная электроника может содержать свинец, кадмий, ртуть и другие опасные вещества. При этом, по данным организации, надлежащим образом перерабатывают или утилизируют сейчас лишь примерно пятую часть такого мусора в мире.

Одна из предыдущих оценок была значительно скромнее. Согласно ей, генеративный ИИ к 2030 году мог бы создавать до 2,5 млн тонн электронных отходов в год. Впрочем, то исследование учитывало преимущественно серверное оборудование.

Дата-центры привлекают внимание экологов не только на Земле. В июле коалиция природоохранных организаций обратилась в Федеральную комиссию связи США (FCC) с требованием приостановить лицензирование орбитальных дата-центров. Ранее стартап Orbital подал заявку в FCC на развертывание 100 000 таких объектов.