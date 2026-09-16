Частная компания LandSpace вывела на орбиту 10 спутников для китайской интернет-сети Spacesail

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LandSpace запустила ракету ZQ 2E з 10 супутниками
Фото: China Science

15 сентября китайская частная космическая компания LandSpace, которая производит ракеты и запускает спутники, отправила в космос Zhuque-2E Y7 с десятью аппаратами для сети Spacesail. Ракета частной компании впервые вывела на орбиту спутники для крупной китайской интернет-группировки, пишет агентство Xinhua.

Zhuque-2E стартовала в 14:26 по пекинскому времени из пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной рядом с космодромом Цзюцюань на северо-западе Китая. Все десять аппаратов вышли на расчетные орбиты, и миссию признали полностью успешной. Этот запуск, по данным China Daily, стал 65-й космической миссией Китая с начала года, а для самой Zhuque-2E — шестым полетом.

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Сеть Spacesail известна также как «Цяньфань» (Qianfan), а ее оператором выступает государственная компания Shanghai Spacesail Technologies. Нынешняя партия стала для группировки уже 15-й, так что сейчас на орбите работают 248 ее спутников. В начале июля, когда Китай запустил очередную партию ракетой Long March-8A, их насчитывалось 238. В будущем в сети должно быть 12 тыс. аппаратов.

Развертывать ее начали в августе 2024 года. Спутники сети работают на низкой околоземной орбите в диапазонах Ku, Q и V. Они предназначены для широкополосного доступа в интернет и передачи данных.

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Сама Zhuque-2E — двухступенчатая ракета-носитель, которая работает на жидком кислороде и метане. Ее высота составляет 47,3 м, диаметр — 3,35 м, стартовая масса — 219 т, а тяга при старте — 282 т. Ракета способна вывести спутники общей массой до 4 т на типичную солнечно-синхронную орбиту, которая проходит примерно в 500 км над Землей.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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