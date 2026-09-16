Amazon запустила в американском Prime Video пакет из пяти стриминговых сервисов

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Prime Video Super Bundle

15 сентября Amazon начала продавать американским пользователям Prime Video общую подписку на AMC+, BritBox, MGM+, PBS Masterpiece и STARZ. Пакет стоит 29,99 доллара в месяц, и по сравнению с отдельными подписками зритель экономит почти 39%.

Вместе эти пять сервисов до сих пор не продавались. Оформить такой пакет может любой клиент Amazon прямо в Prime Video. Все его сериалы и фильмы открываются с одной учетной записи и оплачиваются одним счетом. Это не единственное обновление Prime Video на этой неделе — в сервисе также появились короткие новостные видео о местных и общенациональных событиях.

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Руководитель Prime Video Channels в США Райан Пироцци назвал запуск важным событием для клиентов. По его словам, подписки и пакеты в Amazon стремительно растут, потому что компания предлагает людям самый широкий выбор, выгодные цены и удобство.

На AMC+ зрители найдут всю вселенную «Ходячих мертвецов» и вампирские сериалы по романам Энн Райс. Помимо собственных сериалов, сервис показывает фильмы сразу после кинопроката, а этой осенью добавит еще два новых проекта.

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BritBox специализируется на британских драмах и детективах, а его подборка экранизаций Агаты Кристи — крупнейшая среди стриминговых сервисов Северной Америки. Такие сериалы показывает и PBS Masterpiece — сервис американской общественной телекомпании PBS. В его каталоге британские и международные драмы и детективы, отмеченные премиями «Эмми» и Пибоди, а этой осенью там выйдут новые сезоны нескольких детективных сериалов.

MGM+ работает без рекламы в 45 странах. Его каталог объединяет собственные сериалы и документальные проекты — от фантастических хорроров до криминальных драм и триллеров — с новыми фильмами и классическими кинофраншизами.

Президент STARZ Networks Элисон Хоффман назвала главными жанрами своего сервиса исторические драмы, криминальные сериалы, фэнтези с путешествиями во времени и проекты для женской аудитории. Среди них и «Чужестранка» — в пакете доступны все восемь сезонов сериала и его приквел. Помимо сериалов, подписчики получают кинобиблиотеку STARZ с популярными фильмами. Хоффман также отметила, что STARZ входит в число крупнейших партнеров отрасли по пакетным предложениям и благодаря им расширяет свою аудиторию.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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