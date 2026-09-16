Amazon добавила в Prime Video короткие видео с местными и национальными новостями

Amazon объявила о запуске коротких новостных роликов в Prime Video. Первыми их увидели зрители в США, которые смотрят сервис на телевизорах и других устройствах для просмотра видео.

Новые ролики разместили в новостном разделе Prime Video, в подборках Trending Topics и Local News. Позже компания планирует показывать их также в веб-версии сервиса и мобильных приложениях для iOS и Android.

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Так Amazon рассчитывает привлечь зрителей, которые привыкли узнавать новости из коротких видео. Заметнее всего эта привычка среди более молодых пользователей, которые часто следят за событиями через TikTok, Instagram и YouTube Shorts.

Среди стриминговых сервисов Prime Video обратился к этому формату не первым. В этом году похожие функции уже запустили Peacock, HBO Max, Netflix и Disney+. Такие шаги указывают на общую тенденцию: стриминги подстраиваются под новые привычки зрителей. Эти привычки подхватывают и новые игроки рынка — в частности, бывшие руководители голливудских студий недавно запустили платформу микросериалов aTwist.