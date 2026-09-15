Vodafone обновил линейку IoT-тарифов для бизнеса

Бизнес-клиенты Vodafone получили четыре новых пакета для SIM-карт в устройствах интернета вещей (IoT) стоимостью от 48 до 400 грн в месяц. Тарифы Vodafone IoT Mini, Base, Plus и Ultra рассчитаны на разную нагрузку — от телеметрии и POS-терминалов до систем безопасности, транспорта и промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе оператора.

В каждый пакет входят мобильный интернет, SMS и минуты для передачи данных по технологии CSD. Этими услугами можно пользоваться в Украине и в зоне ЕС+, которая охватывает 32 страны. Кроме того, у тарифов есть собственный объем интернета для 14 стран зоны «Доступный роуминг IoT» — во всех четырех планах это 20 МБ. В декабре 2025 года Vodafone ввел роуминг в ЕС по домашним тарифам для корпоративных и контрактных клиентов.

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Самый дешевый Vodafone IoT Mini за 48 грн в месяц дает 30 МБ, 30 минут CSD и 30 SMS. За 75 грн Vodafone IoT Base предлагает уже 400 МБ, 300 минут CSD и 50 SMS. В Vodafone IoT Plus за 100 грн объем данных вырастает до 5000 МБ, к которым добавляются 350 минут CSD и 100 SMS. Во всех трех планах мегабайты одинаково действуют в Украине и в зоне ЕС+.

Иначе устроен самый дорогой Vodafone IoT Ultra за 400 грн. Он предусматривает безлимитный интернет в Украине, 13 ГБ в странах ЕС+, 400 минут CSD и 100 SMS.

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Новым корпоративным клиентам и ФЛП оператор первые 12 месяцев будет начислять только половину стандартной платы за пакет. Скидка распространяется на тех, кто до сих пор не пользовался IoT-тарифами Vodafone.

Подключенными SIM-картами клиенты управляют через платформу My Vodafone IoT. Там же они следят за расходом пакетов и заказывают дополнительные услуги. В декабре 2024 года оператор сообщал, что более 70% SIM-карт с IoT-тарифами управляются автоматически через его платформу.

Такие решения Vodafone обеспечивают обмен данными между устройствами в транспорте, логистике, торговле, энергетике, производстве и системах мониторинга. Они нужны везде, где оборудование должно передавать данные без перерывов.