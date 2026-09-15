Silkland представила первую в мире серию кабелей с сертификацией HDMI Ultra96

Silkland представила серию H96, которую сама называет первой в мире линейкой кабелей с сертификацией HDMI Ultra96. В нее вошли две модели, S2705 и S2707, рассчитанные на новый стандарт HDMI 2.2.

Этот стандарт анонсировали еще в январе 2025 года. Его пропускная способность выросла до 96 Гбит/с — отсюда и число в названии новых кабелей.

- Реклама -

Модели отличаются длиной: у S2705 она составляет 2 м, у S2707 — 3 м. Обе модели получили корпус из алюминиевого сплава и двойную нейлоновую оплетку.

На каждый кабель нанесена официальная маркировка Ultra96. Проверить ее покупатель может сам, отсканировав QR-код с упаковки, — на официальном сайте HDMI появятся марка, модель и сертифицированная длина.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

У такой проверки есть своя причина: Ultra96 считают самой строгой сертификацией кабелей за всю историю HDMI. Среди прочего, она требует тестировать каждую модель в авторизованном центре HDMI Forum, причем отдельно для каждого варианта длины. Сам HDMI Forum обнародовал спецификацию HDMI 2.2 в июне 2025 года.

Silkland H96 Official Launch — First Certified Ultra96 HDMI Cable with 96Gbps HDMI 2.2 Performance

Смотрите это видео на YouTube

Без сжатия кабели H96 передают видео 4K/240 Гц и 8K/60 Гц с полной передачей цвета 4:4:4. Если же источник и экран поддерживают технологию сжатия видеопотока (Display Stream Compression, DSC), доступны режимы до 4K/480 Гц, 8K/240 Гц и 16K/60 Гц.

Двухметровый S2705 стоит 33 доллара, трехметровый S2707 — 56 долларов. А вот устройств с HDMI 2.2 придется подождать: первые из них ожидают в 2027 году.