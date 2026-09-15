OpenAI купила Glass Imaging — стартап, который с помощью ИИ улучшает снимки камер смартфонов

Компания OpenAI приобрела более чем за 300 млн долларов стартап Glass Imaging из калифорнийского Лос-Альтоса. До продажи компания привлекла от инвесторов около 30 млн долларов, сообщила газета The Wall Street Journal.

Glass Imaging в 2019 году основали Зив Аттар и Том Бишоп. Оба раньше работали инженерами в Apple и руководили там командой, которая создала портретный режим камеры. Этот опыт основатели перенесли в собственную компанию.

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Glass Imaging с помощью искусственного интеллекта (ИИ) преодолевает ограничения, которые накладывает на камеру смартфона ее небольшой размер. При этом нейросети стартапа не исправляют фото уже после съемки. Вместо этого они изучают особенности отдельных камер, например разных модулей в разных моделях смартфонов, и благодаря этому снимок получается качественнее уже в момент нажатия кнопки.

OpenAI покупку Glass Imaging не прокомментировала. В то же время, по неофициальным данным, разработчик ChatGPT работает над собственными устройствами — смартфонами, наушниками и ИИ-компаньонами. Больше всего подробностей известно о смартфоне. В апреле появились данные, что OpenAI разрабатывает смартфон, в котором вместо привычных приложений будут работать ИИ-агенты.

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Позже аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что OpenAI ускоряет работу над смартфоном с ИИ. По его прогнозу, это устройство выйдет в 2027 году.

Glass Imaging — не первая заметная покупка OpenAI. В 2025 году компания за 6,5 млрд долларов приобрела io — стартап знаменитого дизайнера Apple Джони Айва, с которым гендиректор OpenAI Сэм Альтман работал над устройствами. А в апреле 2026 года OpenAI впервые купила медиапроект — технологическое ток-шоу TBPN.