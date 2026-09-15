Netflix, Amazon и YouTube создали лоббистскую коалицию стриминговых сервисов

Как стало известно изданию Axios, 14 сентября Amazon, Netflix и YouTube основали коалицию Streaming Access and Choice Alliance (SACA) во главе с отраслевой ассоциацией TechNet. Коалиция будет отстаивать интересы стримингов, пока власти США проверяют, как спортивные права переходят к онлайн-сервисам.

Уже около года американские регуляторы следят за тем, как лиги продают права на матчи стриминговым платформам. Именно это и подтолкнуло к объединению компании, у которых нет собственных телесетей.

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Чего именно будет добиваться SACA, ассоциация TechNet объяснила в своем заявлении. В нем говорится, что коалиция выступит за «технологически нейтральную политику, которая поощряет инновации в сфере развлечений». Такие правила, по словам ассоциации, позволят стримингам вкладывать деньги в разнообразные программы, в том числе в прямые спортивные трансляции.

Именно спорт оказался в центре внимания властей. Ранее в 2026 году Министерство юстиции и Федеральная комиссия по связи (FCC) начали выяснять, не пора ли пересмотреть закон 1961 года о спортивном вещании (Sports Broadcasting Act). Этот документ позволяет лигам объединяться и продавать телевизионные права совместно, а заодно освобождает их от действия антимонопольных ограничений. Глава FCC Брендан Карр усомнился, не из-за этого ли исключения к платным стримингам уходит слишком много спортивных прав. По данным того же Axios, в Национальной футбольной лиге (NFL) считали, что за кампанией давления по этому вопросу стоит Fox Corp.

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Попытки стриминговых компаний действовать сообща уже были. Netflix, Amazon и владелец YouTube, компания Google, в свое время входили в отраслевое объединение Internet Association. В конце 2021 года оно распалось, когда стало понятно, что интересы участников слишком расходятся. Конкуренция между платформами никуда не делась: в августе YouTube пообещал блогерам миллионные выплаты за отказ от сотрудничества с Netflix.

В том же 2021 году Netflix вступил в Ассоциацию кинокомпаний (Motion Picture Association, MPA). Издание считает этот шаг признаком того, что в чем-то интересы сервиса стали ближе к Голливуду, чем к Кремниевой долине. Эта ассоциация представляет киноинтересы Netflix, Amazon, Disney, Paramount и других компаний. Однако стриминговые цели она отстаивает, только когда те совпадают с целями студий-участниц.

Единой отраслевой организации для стримингов в США до сих пор нет, ведь крупнейшие сервисы в основном принадлежат холдингам с очень разными интересами. Поэтому платформы объединяются в коалиции под конкретные лоббистские задачи. Так, в 2023 году Netflix, Paramount+, HBO Max от Warner Bros. Discovery, Peacock от Comcast, Disney, ViX от TelevisaUnivision и другие основали первую крупную коалицию отрасли — Streaming Innovation Alliance (SIA). Она помогла стримингам противостоять местным телестанциям. Те призывали FCC закрыть регуляторную лазейку, которая, по мнению вещателей, угрожала распространению их каналов через стриминговые сервисы.