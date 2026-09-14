Google TV сможет превращать смартфон в игровой геймпад

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Google TV

Google готовит для Google TV функцию управления играми через смартфон вместо отдельного Bluetooth-геймпада. На это указывают новые строки кода в последней версии приложения, пишет Android Authority со ссылкой на разбор APK-файла.

В сборке 4.39.4903.975565386.7 приложения Google TV разработчик AssembleDebug обнаружил текстовые строки «Gamepad» и «Joystick». Там же появилась новая настройка GamingRemoteFeature__enable_gamepad. Приложение уже позволяет управлять интерфейсом телевизора с экрана смартфона как виртуальным пультом. Новые элементы кода указывают на расширение этой функции на сами игры — одну из нескольких, которые Google в последнее время добавляет в Google TV.

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Скорее всего, новый режим будет работать по принципу сенсорного геймпада. Такой Google уже внедрила для складных смартфонов в Android 17: на экране появляются виртуальные кнопки и стик. Разница в том, куда пойдёт управление с этого самого телефона. Это будет не игра на экране смартфона, а игра на экране телевизора.

Сторонние приложения с подобной функцией существуют давно, поэтому идея не нова. Официальная поддержка от Google всё же может подтолкнуть разработку игр для платформы. До сих пор одним из главных барьеров оставалось отсутствие удобного контроллера из коробки. Свой физический геймпад Google вряд ли выпустит — после провала облачного сервиса Stadia. Поэтому смартфон может стать компромиссным решением.

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Функция пока не запущена. Неизвестно даже, дойдёт ли она до публичного релиза: находки в коде приложения показывают работу в процессе, а не готовый продукт.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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