Дирижабль Sceye пролетел из США в Японию и обратно, раздавая мобильный интернет

Sceye завершила испытания стратосферной платформы HAPS (станции связи на большой высоте). Аппарат способен работать одновременно как гигантская сотовая вышка и воздушный дата-центр. За время миссии платформа преодолела почти 30 тыс. км, совершив перелет из Нью-Мексико в Японию и обратно. Всё это время она раздавала мобильную связь сети японского оператора SoftBank.

Полёт под названием Service Test 1 (ST1) начался 9 августа 2026 года. Уже через 13 дней платформа достигла Японии, где вместе с SoftBank прошла серию тестов связи. 4 сентября HAPS вернулась в воздушное пространство США. На следующий день аппарат прибыл в район штаб-квартиры Sceye в Нью-Мексико, где после финальных проверок совершил плановую посадку. Это уже второй раунд испытаний платформы: весной дирижабль Sceye проработал 12 суток в стратосфере с базовой станцией на борту.

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Главной задачей миссии стала проверка системы SceyeCELL — полноценной базовой станции мобильной связи. Расположенная в стратосфере платформа обеспечивала широкополосное соединение с сетью SoftBank напрямую для обычных смартфонов. Специальное оборудование абонентам не понадобилось. По оценке Sceye, один такой аппарат в будущем сможет заменить около 500 наземных сотовых вышек.

Нынешние испытания стали очередным этапом партнерства двух компаний: в прошлом году SoftBank вложил средства в проект стратосферного интернета Sceye.

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Во время перелета инженеры также протестировали экстренные вызовы и систему массового оповещения населения. Кроме того, они проверили связь с беспилотниками. В Sceye считают, что подобные платформы могут стать частью будущей трёхмерной телекоммуникационной инфраструктуры. Она объединит наземные сети, стратосферные платформы и спутники. SoftBank и раньше экспериментировал с базовыми станциями на высоте: в прошлом году оператор испытал оборудование для раздачи 5G, разместив его на борту самолета на высоте трех километров.

Отдельной особенностью проекта стал бортовой дата-центр: на платформе разместили сервер и элементы мобильного ядра сети. Часть данных обрабатывалась непосредственно в стратосфере, без передачи в удаленные облачные центры обработки.

Средняя задержка сигнала при такой схеме составила 68 миллисекунд. Перенос вычислений на платформу сократил время отклика более чем на 40%, сообщают Sceye и SoftBank. Раньше подобные данные обрабатывались через облачные сервисы, что занимало больше времени. Компании называют это первым успешным экспериментом такого рода: мобильное ядро сети и веб-сервер полностью работали непосредственно на борту стратосферной платформы.

Sceye рассматривает HAPS как промежуточное звено между сотовыми вышками и спутниковыми группировками. Благодаря работе в стратосфере платформа находится значительно ближе к Земле, чем спутники. Это позволяет снизить задержку сигнала. При этом зона покрытия оказывается значительно больше, чем у наземных базовых станций.