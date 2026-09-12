Американская TrustPoint заказала 40 спутников для собственной альтернативы GPS

Американская компания TrustPoint заказала у EnduroSat US производство и интеграцию 40 спутников для собственной системы навигации. Аппараты будут передавать сигналы в C-диапазоне с низкой околоземной орбиты и должны стать альтернативой GPS, пишет Satnews.

Группировку будут разворачивать тремя последовательными партиями. Такой подход позволяет сначала проанализировать работу первых аппаратов, затем изменить конструкцию следующих и постепенно расширять возможности системы. Собственного спутникового производства компания не создаёт. Она берёт серийные платформы EnduroSat и устанавливает на них свою навигационную аппаратуру.

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От GPS и других традиционных систем разработку TrustPoint отличают рабочие частоты и высота орбиты. Классические глобальные спутниковые навигационные системы (ГНСС) работают в диапазоне L со средних орбит. Аппараты TrustPoint будут передавать сигнал в C-диапазоне с низкой орбиты.

По словам разработчиков, именно такая архитектура даёт более мощный навигационный сигнал и повышает устойчивость к радиоэлектронным помехам. Она также лучше ведёт себя там, где радиоволны отражаются от зданий и рельефа. Система должна стать резервным источником координат и точного времени. Она будет работать тогда, когда традиционную спутниковую навигацию глушат, подменяют или она недоступна. Ту же задачу решают и без собственной группировки. В августе бывшие инженеры SpaceX испытали навигационную систему M100 для авиации — она распознаёт подавление и подмену сигнала GPS прямо во время полёта.

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TrustPoint не единственная компания, которая строит навигационную группировку на низкой орбите. Xona Space Systems разрабатывает систему Pulsar из 258 спутников и обещает точность до сантиметров.

Перед серийной программой TrustPoint провела несколько орбитальных экспериментов. Компания вывела три демонстрационных спутника и проверила на них передачу навигационных сигналов C-диапазона. Аппараты также ретранслировали данные о координатах, навигации и точном времени между Землёй и космосом. Совместные испытания с Hexagon подтвердили, что система сохраняет работоспособность при активных электронных помехах.